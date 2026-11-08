Chery Jaecoo J5 EV rơi bánh tại Indonesia làm dấy lên lo ngại về chất lượng của hãng xe Trung Quốc

Trang Carnewschina đưa tin, theo báo cáo kiểm tra kỹ thuật của nhà sản xuất, tình huống rơi bánh xảy ra đối với chiếc xe Jaecoo J5 EV ở ngay trung tâm Thủ đô Jakarta vào ngày 4/11.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Chery (Trung Quốc) đang bị giám sát chặt chẽ sau các sự cố rơi trục sau của xe Omoda 5 và chiến dịch thu hồi 8.878 chiếc tại Malaysia, đồng thời mới đây là đợt triệu hồi đối với gần 54.000 chiếc tại Trung Quốc. Omoda và Jaecoo là hai thương hiệu thuộc Tập đoàn Chery.

Hình ảnh chiếc xe Jaecoo J5 bị rơi bánh ở Indonesia - Ảnh: CNC

Hình ảnh do những người tham gia giao thông ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội Indonesia cho thấy một chiếc Jaecoo J5 EV màu đen nằm bất động bên dải phân cách bê tông nhô cao.

Đáng chú ý, cụm bánh trước bên phải đã tách rời khỏi thân xe. Một số bộ phận của hệ thống treo cùng một phần cản trước bị bung nằm trên mặt đường, trong khi một đoạn hộ lan ven đường cũng bị hư hỏng. Sự việc thu hút sự so sánh với các trường hợp tương tự ở Malaysia.

Jaecoo Indonesia cho biết đội ngũ kỹ thuật của họ đã kiểm tra chiếc xe sau khi liên lạc với chủ sở hữu. Hãng xe kết luận rằng chiếc SUV cỡ B đã va vào lề đường và rào chắn ven đường, trước khi bánh xe bị tách rời, mô tả sự tách rời này là hậu quả của vụ va chạm chứ không phải nguyên nhân của nó.

Đoạn clip về sự cố rơi bánh của chiếc xe Jaecoo J5 EV được người tham gia giao thông ghi lại - Nguồn video: CNC

Việc kiểm tra đã phát hiện hư hỏng ở cản trước bên phải, chắn bùn và cửa trước bên hành khách. Jaecoo cho biết không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy lỗi sản phẩm gây ra sự cố. Nhóm hậu mãi của hãng đang phối hợp sửa chữa và cung cấp phụ tùng thay thế với chủ sở hữu.

Cho đến nay, chưa có báo cáo nào về cuộc điều tra độc lập nào về vụ việc ở Jakarta.

Ngay sau sự việc của Jaecoo J5 EV tại Indonesia, giới quan sát đã so sánh với sự cố rơi trục sau của xe Omoda 5 ở Malaysia. Liên quan đến sự cố của Omoda 5, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) đã tạm thời đình chỉ Giấy phép lưu hành xe (VTA) đối với mẫu xe này, hoãn việc đăng ký xe mới trong khi điều tra vấn đề. Chery Auto Malaysia cũng đã thông báo chiến dịch triệu hồi 8.878 chiếc Omoda 5 phiên bản C và H bị ảnh hưởng.

Chiếc xe Omoda 5 rơi trục sau tại Malaysia - Ảnh: Panggil Aku Naz

Vụ việc cũng đã khiến Chủ tịch Chery, ông Yin Tongyue, phải công khai xin lỗi vào ngày 21/10, về những lo ngại liên quan đến chất lượng xe.

Trước đó, vào tháng 5/2024, mẫu xe Omoda 5 cũng đã từng phải đối mặt với một chiến dịch kiểm tra liên quan đến trục xe, khi 600 xe được triệu hồi để kiểm tra và khắc phục. Sau đó, Chery đã xác định được 60 xe được trang bị các bộ phận trục xe bị ảnh hưởng từ một lô sản xuất vào ngày 15/8/2023, đồng thời cho rằng vấn đề là do đầu hàn bị sai lệch.

Cả hai mẫu xe Jaecoo J5 và Omoda 5 đều đã được phân phối tại thị trường Việt Nam. Trong đó, phiên bản thuần điện Jaecoo J5 EV có mức giá bán lẻ khuyến nghị 749 triệu đồng, mẫu xe Omoda 5 (tại Việt Nam có tên Omoda C5) có giá từ 539 - 749 triệu đồng.