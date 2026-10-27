Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Hãng xe Trung Quốc Chery vừa trình làng mẫu SUV Omoda X dưới dạng xe ý tưởng (concept) tại Hội nghị Người dùng Quốc tế của tập đoàn ở thành phố Vu Hồ, Trung Quốc. Mẫu xe có kích thước tương đương Toyota RAV4, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm phương tiện phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày và các hành trình địa hình.

Omoda X kết hợp thiết kế góc cạnh với nhiều công nghệ hỗ trợ lái, trong đó nổi bật là hệ thống quan sát ban đêm bằng ảnh nhiệt hồng ngoại, trang bị còn tương đối hiếm trong phân khúc SUV cỡ C.

Thiết kế địa hình với khả năng lội nước trên 700 mm

Omoda X sử dụng ngôn ngữ thiết kế Crossvolution, lấy cảm hứng từ phong cách mecha trong văn hóa Nhật Bản. Chery tạo hình thân xe bằng các đường nét góc cạnh, kết hợp cụm đèn LED trước và sau cùng bộ mâm hợp kim 19 inch ba chấu.

Mẫu SUV có chiều dài 4.650 mm, nằm trong nhóm kích thước của Toyota RAV4, Honda CR-V, Mazda CX-5 và Subaru Forester. Nhằm tăng khả năng vận hành ngoài đường nhựa, Chery trang bị cho Omoda X hốc bánh vuông vức, lốp đa địa hình, tấm bảo vệ gầm và giá nóc.

SUV cỡ C Omoda X. Ảnh: Omoda.

Theo công bố, xe sở hữu khoảng sáng gầm 200 mm, khả năng lội nước trên 700 mm và sức kéo tối đa 1.800 kg. Những thông số này cho phép Omoda X hướng đến nhiều điều kiện sử dụng, từ đường đô thị đến các cung đường có địa hình phức tạp.

Bên trong khoang lái, Chery áp dụng phong cách Mecha Command Cockpit, lấy cảm hứng từ buồng điều khiển máy bay. Bảng điều khiển trung tâm có thiết kế dạng nổi hình chữ X, kết hợp màn hình đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí 13,2 inch.

Chery áp dụng phong cách Mecha Command Cockpit trên Omoda X. Ảnh: Omoda.

Hãng vẫn duy trì các nút bấm vật lý để điều chỉnh điều hòa, đồng thời bố trí 39 ngăn chứa đồ nhằm tăng tính tiện dụng cho hành khách. Chery hiện chưa công bố đầy đủ hình ảnh nội thất của mẫu xe.

Hai tùy chọn hệ truyền động điện hóa

Chery xác nhận Omoda X sẽ có hai phiên bản gồm thuần điện (EV) và hybrid sạc điện (PHEV). Phiên bản EV sử dụng năng lượng hoàn toàn từ pin, trong khi bản PHEV kết hợp động cơ đốt trong với mô-tơ điện và bộ pin có thể sạc từ nguồn điện bên ngoài.

Omoda X sẽ có hai phiên bản gồm thuần điện (EV) và hybrid sạc điện (PHEV). Ảnh: Omoda.

Hiện Chery chưa tiết lộ công suất động cơ, dung lượng pin, phạm vi di chuyển và thời gian sạc. Hãng cũng chưa công bố giá bán hoặc thời điểm thương mại hóa Omoda X. Sau màn ra mắt tại Trung Quốc, Omoda X có khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế, nơi hai thương hiệu Omoda và Jaecoo đang mở rộng hoạt động, bao gồm Úc, Anh và châu Âu.

Cả hai phiên bản dự kiến cung cấp tùy chọn dẫn động cầu trước (FWD) hoặc dẫn động bốn bánh (AWD). Ngoài ra, hệ thống X-Mode cho phép người lái điều chỉnh đặc tính vận hành theo từng điều kiện sử dụng.

Sau màn ra mắt tại Trung Quốc, Omoda X có khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế. Ảnh: Omoda.

Công nghệ ảnh nhiệt phát hiện vật thể trong phạm vi 90 m

Omoda X trở thành mẫu xe đầu tiên của Chery tích hợp hệ thống quan sát ban đêm bằng ảnh nhiệt hồng ngoại. Công nghệ này có thể phát hiện người đi bộ và động vật ở khoảng cách lên tới 90 m trong điều kiện thiếu sáng.

Hệ thống sử dụng tín hiệu nhiệt để nhận diện các đối tượng phía trước, hỗ trợ người lái phát hiện nguy cơ va chạm khi tầm nhìn bị hạn chế. Thông tin thu thập cũng có thể hỗ trợ các tính năng thuộc hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS), giúp phương tiện phản ứng kịp thời trước những tình huống bất ngờ.

Tuy nhiên, Chery chưa xác nhận công nghệ này có xuất hiện trên tất cả phiên bản thương mại hay chỉ dành cho những cấu hình cao cấp.

Với công nghệ quan sát ban đêm bằng ảnh nhiệt, thiết kế hướng đến khả năng vận hành đa địa hình và các lựa chọn động cơ điện hóa, Omoda X được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh của Chery trong phân khúc SUV cỡ C, nơi Toyota RAV4 và nhiều mẫu xe Nhật Bản đang hiện diện.