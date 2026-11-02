Video: Cherry Tiggo 2 nhận 0 sao an toàn trong thử nghiệm của LATIN NCAP.

Cơ quan Đánh giá xe mới dành cho khu vực Mỹ Latinh và Caribe (Latin NCAP) vừa công bố kết quả thử nghiệm va chạm mới nhất. Mẫu SUV đô thị Chery Tiggo 2 đã nhận mức đánh giá an toàn 0 sao thảm hại, dấy lên lo ngại lớn về chất lượng và tiêu chuẩn an toàn của hãng xe Trung Quốc tại các thị trường quốc tế.

Cụ thể theo Latin NCAP, kết quả thử nghiệm va chạm đầu tiên áp dụng bộ quy chuẩn cập nhật năm 2026 cho Chery Tiggo 2 (còn được kinh doanh dưới các tên gọi Tiggo 2 Pro, Tiggo 2 Pro Max hoặc Chirey Tiggo 2 tại thị trường Mexico) đã gây thất vọng lớn khi nhận điểm số 0 sao tuyệt đối.

Chery Tiggo 2 đã nhận mức đánh giá an toàn 0 sao thảm hại, dấy lên lo ngại lớn về chất lượng và tiêu chuẩn an toàn của hãng xe Trung Quốc tại thị trường quốc tế.

Dù phiên bản thử nghiệm được trang bị tiêu chuẩn 4 túi khí và Hệ thống cân bằng điện tử (ESC), chiếc xe vẫn không đạt được các yêu cầu an toàn tối thiểu. Theo báo cáo từ Latin NCAP, Tiggo 2 ghi nhận mức bảo vệ:

- 0% ở hạng mục Bảo vệ Người lớn (Adult Occupant).

- 0% ở hạng mục Bảo vệ Trẻ em (Child Occupant).

- 49% ở hạng mục Bảo vệ Người đi bộ (Pedestrian Protection).

- 45% ở hạng mục Hệ thống Hỗ trợ An toàn (Safety Assist).

Theo Latin NCAP, kết quả thử nghiệm va chạm đầu tiên áp dụng bộ quy chuẩn cập nhật năm 2026 cho Chery Tiggo 2 đã gây thất vọng lớn khi nhận điểm số 0 sao tuyệt đối.

Latin NCAP đã chỉ ra hàng loạt sự cố an toàn nghiêm trọng trên Tiggo 2 bao gồm:

- Kết cấu khung gầm kém bền vững: Khung xe và khu vực để chân bị biến dạng nặng khi va chạm phía trước, dẫn đến lực ép ngực rất cao đối với người lái.

- Nguy cơ cháy nổ: Hệ thống phát hiện nguy cơ bùng cháy ngay trong bài thử nghiệm va chạm phía trước, gây rủi ro đặc biệt lớn cho hành khách và lực lượng cứu hộ.

- Thiếu hụt trang bị an toàn cốt lõi: Xe không trang bị tiêu chuẩn túi khí rèm bảo vệ đầu bên hông, hàng ghế sau thiếu bộ siết đai tự động và bộ giới hạn lực siết đai. Ngoài ra, xe hoàn toàn không có các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

Latin NCAP đã chỉ ra hàng loạt sự cố an toàn nghiêm trọng trên Tiggo 2.

Phát biểu về kết quả này, ông Alejandro Furas - Tổng thư ký Latin NCAP nhấn mạnh rằng kết quả 0 sao đã đưa Chery vào tâm điểm chỉ trích khi phân phối một sản phẩm có hiệu suất an toàn quá thấp trong phân khúc xe phổ thông vốn rất được ưa chuộng.

Kết quả thử nghiệm bét bảng của Tiggo 2 xuất hiện trong thời điểm Chery đang phải gồng mình xử lý khủng hoảng chất lượng ôtô của mình tại thị trường Đông Nam Á. Trước đó, vào ngày 6/10/2026, một chiếc Chery Omoda 5 tại Malaysia đã gặp sự cố gãy rời cụm cầu sau khi đang lưu thông.

Sự việc nghiêm trọng này khiến Cục Vận tải Đường bộ Malaysia (JPJ) phải tạm ngừng cấp phép phê duyệt kiểu loại phương tiện (VTA) đối với dòng xe này, đồng nghĩa với việc dừng toàn bộ hoạt động đăng ký xe mới.

Kết quả 0 sao đã đưa Chery vào tâm điểm chỉ trích khi phân phối một sản phẩm có hiệu suất an toàn quá thấp trong phân khúc xe phổ thông vốn rất được ưa chuộng.

Ngay sau đó, Chery đã phải thông báo triệu hồi 8.878 xe Omoda 5 (bao gồm cả bản C và H). Tại Hội nghị Xe kết nối thông minh thế giới (WICV) diễn ra ngày 21/10/2026, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Chery - ông Yin Tongyue đã công khai gửi lời xin lỗi về các sự cố chất lượng.

Ông khẳng định Chery cam kết "cắm rễ" lâu dài tại các thị trường hải ngoại thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, đồng thời kêu gọi các hãng xe Trung Quốc khi vươn ra quốc tế cần giữ sự khiêm tốn và tôn trọng quy định pháp luật bản địa.

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, Chery Tiggo 2 được biết đến với tên gọi Chery Tiggo 3x. Đây là dòng SUV cỡ nhỏ giá rẻ được Chery phát triển chủ lực để xuất khẩu sang các thị trường đang phát triển như Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Trung Đông. Xe sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.200 x 1.760 x 1.570 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.555 mm.

Kể từ khi ra mắt dòng sản phẩm Tiggo vào năm 2005, Chery đã xuất khẩu xe tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dòng Tiggo 2 đóng vai trò là mẫu xe có giá thành dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm, đánh mạnh vào tính thực dụng. Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 2026, Chery đã xuất khẩu hơn 115.028 xe sang khu vực Trung và Nam Mỹ. Kết quả 0 sao an toàn vừa qua chắc chắn sẽ tạo ra rào cản tâm lý rất lớn đối với khách hàng tại các thị trường này