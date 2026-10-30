Cherrie Aviation – nhân tố mới gia nhập thị trường hàng không Australia

Hãng hàng không Cherrie Aviation, một chi nhánh tại Australia của Vietjet, dự kiến sẽ bắt đầu khai thác các chuyến bay thương mại từ giữa năm 2027, tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với Qantas và Virgin trên các đường bay nội địa của Australia.

Bất chấp một số đồn đoán về cuộc cạnh tranh tiềm tàng tại một trong những thị trường hàng không “hẹp” nhất thế giới, tân Giám đốc điều hành (CEO) của Cherrie Aviation, David May, khẳng định hãng không có ý định khơi mào một cuộc chiến về giá.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ông May cho biết Cherrie Aviation ban đầu sẽ nhắm đến đối tượng khách du lịch trên các đường bay trục chính kết nối các thành phố Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast và có thể là Cairns. Cherrie không tự định vị mình là một hãng hàng không giá rẻ, thay vào đó, doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc xây dựng mạng lưới lịch trình bay tần suất cao để tạo ra sản phẩm hấp dẫn.

Hiện tại, hãng bay này đang đào tạo 12 phi công và khoảng 20 thành viên phi hành đoàn, với kế hoạch gia nhập thị trường bằng dàn máy bay gồm hơn 10 chiếc Boeing 737-Max-8 (quy mô 180 ghế). Trả lời truyền thông nội địa, CEO của Cherrie Aviation tiết lộ hãng sẽ sở hữu một số lượng máy bay "đáng kể" vào cuối năm 2027 nhằm vươn tới quy mô cạnh tranh với hai "ông lớn" đương nhiệm.

Dù chưa công bố tên thương hiệu bay chính thức, nhưng một số thông tin cho biết nền tảng vận hành của Cherrie sẽ được xây dựng dựa trên công nghệ và hệ thống của Vietjet tại Việt Nam và Thái Lan. Hãng hiện đang trong quá trình xin cấp chứng chỉ nhà khai thác máy bay từ Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Australia (CASA).

Về mặt tài chính, nhà sáng lập Vietjet là tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo không có cổ phần trực tiếp tại Cherrie. Thay vào đó, hãng hàng không này đã tự huy động nguồn vốn nội địa từ các quỹ, nhà đầu tư, tổ chức tín dụng và ngân hàng để hỗ trợ hoạt động. CEO May ước tính nguồn vốn cần thiết cho hai năm đầu hoạt động của Cherrie vào khoảng 150 triệu AUD (khoảng 105,53 triệu USD).

Theo dữ liệu từ Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Australia (ASIC), Cherrie Aviation hiện có mức vốn hóa 11 triệu AUD, với toàn bộ cổ phần do pháp nhân Cherrie Holdings nắm giữ (trong đó Thai Vietjet sở hữu lượng cổ phiếu hạng B trị giá 5 triệu AUD của Cherrie Holdings). Ông May nhấn mạnh Cherrie là một pháp nhân độc lập, là hãng hàng không có phần lớn vốn sở hữu của Australia và hoàn toàn miễn nhiễm với các vấn đề của công ty mẹ.