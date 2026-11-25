Hai “phát súng” chính xác của Napoli

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ tương đối chậm. Man City kiểm soát bóng nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Vanja Milinkovic-Savic. Erling Haaland có một số cơ hội, trong đó đáng kể là pha đánh đầu đưa bóng thẳng vào vị trí của thủ môn Napoli. Những cú dứt điểm khác của đội chủ nhà cũng chưa đủ độ nguy hiểm để tạo ra khác biệt.

Trong khi đó, Napoli chơi kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái. Phút 43, đội khách suýt có bàn mở tỷ số khi Sam Beukema bật cao đánh đầu từ một tình huống cố định. Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cứu thua sau khi cú dứt điểm của hậu vệ Napoli đi khá hiểm, dù bóng vẫn tìm đến vị trí của thủ môn người Italia.

Noa Lang (giữa) được các đồng đội chúc mừng sau khi sút tung lưới Man City, nâng tỷ số lên 2-1 cho Napoli.

Sự thận trọng của hai đội khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng. Tuy nhiên, Napoli nhanh chóng phá vỡ thế cân bằng sau giờ nghỉ. Phút 55, Billy Gilmour có đường chuyền xuyên qua hàng phòng ngự Man City, tạo điều kiện để Rasmus Hojlund xâm nhập vòng cấm. Tiền đạo người Đan Mạch xử lý khéo léo trước sự truy cản của Marc Guehi rồi tung cú sút chìm bằng chân trái, đánh bại Donnarumma.

Đây là bàn thắng mang ý nghĩa đặc biệt với Hojlund, cựu tiền đạo Manchester United, người từng nhận những tiếng la ó từ khán đài Etihad. Pha lập công của anh cũng phơi bày sự thiếu chắc chắn trong cách Man City tổ chức phòng ngự từ tuyến dưới.

Bị dẫn bàn, HLV Enzo Maresca đưa Jeremy Doku và Iliman Ndiaye vào sân nhằm tăng tốc độ tấn công. Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 67, từ tình huống đá phạt góc ngắn, Doku đột phá rồi trả bóng thuận lợi để Ayyoub Bouaddi dứt điểm một chạm bằng chân trái, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng càng có ý nghĩa với tiền vệ 19 tuổi khi đây là pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu cấp độ đội 1 của anh.

Man City có thêm động lực để tìm kiếm bàn thắng quyết định, nhưng Napoli cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Phút 76, đội khách một lần nữa khiến Etihad chết lặng. Leonardo Spinazzola thực hiện đường tạt bóng chính xác từ cánh trái, tạo điều kiện để Noa Lang băng vào phía sau hàng phòng ngự chủ nhà rồi bắt volley đẹp mắt. Donnarumma không có cơ hội cản phá, còn Napoli lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Cherki giữ lại hy vọng cho Man City

Man City buộc phải dồn đội hình lên cao trong những phút cuối. Joško Gvardiol đưa bóng trúng cột dọc, trong khi Elliot Anderson cũng có thêm một cơ hội nhưng không thể đánh bại Milinkovic-Savic. Sức ép liên tục cuối cùng giúp đội chủ nhà tìm được bàn gỡ.

Phút 86, từ đường chuyền trả ngược của Iliman Ndiaye, Rayan Cherki đi bóng khéo léo trong vòng cấm, vượt qua sự truy cản của Mathías Olivera rồi tung cú sút ở góc hẹp, đưa bóng vào lưới Napoli. Một khoảnh khắc thể hiện phẩm chất kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của Cherki, giúp Man City tránh khỏi một thất bại ngay trên sân nhà.

Cherki ăn mừng sau tình huống sút tung lưới Napoli để giật lại 1 điểm cho Man City.

Dù giữ lại được 1 điểm, màn trình diễn nhạt nhòa này kéo dài chuỗi trận không biết mùi chiến thắng trên sân nhà của Man City lên mức tệ nhất kể từ năm 2008, đồng thời nối dài mạch 10 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới. Với Napoli, trận hòa giúp họ rời nước Anh với điểm số quý giá dù chuỗi trận không thắng trên sân khách tại Champions League đã nâng lên con số 9, còn chuỗi không thắng trên sân của các CLB Anh cũng kéo dài thành 12 trận.

Vị trí thứ 6 hiện tại của Man City trên bảng xếp hạng nhiều khả năng sẽ bị đánh bật khỏi nhóm 8 đội dẫn đầu sau loạt trận đêm thứ Tư. Sau khi chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm sau 4 vòng gần nhất ở Premier League, thầy trò HLV Maresca tiếp tục gây thất vọng tại sân chơi châu lục. Những vấn đề trong tổ chức phòng ngự và khả năng chống phản công đang đặt Man City vào tình thế báo động trước chuyến làm khách hứa hẹn đầy giông bão đến sân của Arsenal vào Chủ nhật tới.