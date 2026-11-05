Cher lên tiếng sau khi bị Michael Douglas mỉa mai chiến thắng Oscar năm 1988

Cher vừa có động thái phản hồi sau khi Michael Douglas công khai bày tỏ sự bất ngờ trước chiến thắng Oscar của cô năm 1988. Phát ngôn của nam diễn viên trên sóng truyền hình nhanh chóng gây chú ý, đặc biệt khi người được ông cho là xứng đáng hơn với tượng vàng năm đó chính là Glenn Close - bạn diễn của ông trong bộ phim Fatal Attraction.

Câu chuyện được khơi lại trong tập mới nhất của chương trình The Graham Norton Show. Khi cùng tham gia trò chuyện, Michael Douglas nhắc đến lễ trao giải Oscar năm 1988, thời điểm Cher vượt qua Glenn Close để giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ màn thể hiện trong bộ phim Moonstruck.

Không giấu được quan điểm cá nhân, ngôi sao Wall Street thẳng thắn cho rằng Glenn Close mới là người xứng đáng được vinh danh với vai diễn trong Fatal Attraction.

Trước nhận xét có phần bất ngờ này, người dẫn chương trình Graham Norton tỏ ra ngạc nhiên. Tuy nhiên, Michael Douglas tiếp tục khiến cuộc trò chuyện trở nên hài hước khi đáp lại: "Tôi biết, đó là điều tất cả chúng ta đều nói".

Ngay sau đó, Glenn Close đã lên tiếng nhắc nhở bạn diễn bằng câu nói: "Michael, hãy tử tế đi!". Màn đối đáp giữa ba nghệ sĩ nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều về chiến thắng Oscar năm xưa của Cher.

Trước sự chú ý của dư luận, đại diện của nữ ca sĩ kiêm diễn viên đã đưa ra phản hồi ngắn gọn. "Cher rất yêu quý Michael Douglas", người đại diện khẳng định. Tuyên bố này phần nào cho thấy Cher không muốn biến câu chuyện thành một cuộc tranh cãi căng thẳng với đồng nghiệp Hollywood.

Thực tế, trong cuộc trò chuyện, Michael Douglas cũng dành nhiều lời khen cho Glenn Close khi nhắc lại quá trình thực hiện Fatal Attraction (1987). Nam diễn viên tiết lộ ban đầu, ông cùng các nhà sản xuất không tin rằng Glenn Close là lựa chọn phù hợp cho vai Alex Forrest.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn kiên quyết muốn thử sức với nhân vật này. Màn thể hiện của cô sau đó khiến toàn bộ ê-kíp phải thay đổi suy nghĩ. Michael Douglas thừa nhận họ đã đánh giá sai lầm nghiêm trọng và gọi quyết định ban đầu của mình là một sự ngốc nghếch.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất được Glenn Close tiết lộ là cái kết ban đầu của bộ phim từng hoàn toàn khác với phiên bản đến tay khán giả.

Theo nữ diễn viên, Fatal Attraction vốn mang màu sắc phim noir, với kết thúc trong đó nhân vật Alex tự cắt cổ và nhân vật của Michael Douglas phải vào tù. Tuy nhiên, trong các buổi chiếu thử, khán giả Mỹ không hài lòng với cách kết thúc này. Họ tức giận và muốn nhân vật Alex phải chết.

Khoảng sáu tháng sau, Glenn Close được yêu cầu quay lại để thực hiện những cảnh kết thúc mới. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân từng phản đối quyết định này vì không nhìn nhận Alex đơn thuần là một kẻ tâm thần. Dù vậy, trước sức ép từ ê-kíp sản xuất, cô cuối cùng vẫn chấp nhận thay đổi.

Chính cái kết mới đã góp phần biến Alex Forrest thành một trong những nhân vật phản diện nữ gây ám ảnh nhất màn ảnh Hollywood. Vai diễn cũng trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Glenn Close, giúp cô nhận được đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1988.

Dù không giành chiến thắng trước Cher, màn trình diễn trong Fatal Attraction vẫn được xem là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của Glenn Close. Trong khi đó, Cher đã có một cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên giành tượng vàng Oscar sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Hiện tại, Michael Douglas đang tích cực quảng bá cuốn hồi ký mới mang tên One Helluva Ride. Những chia sẻ của nam diễn viên trong các buổi phỏng vấn vì thế tiếp tục thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi ông nhắc lại những câu chuyện hậu trường và dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Hollywood.