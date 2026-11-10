Chèo thuyền trên con sông đầy rẫy cá sấu tại 'Olympic 2032'

Biểu tượng cho Thế vận hội Mùa Hè Brisbane 2032 đã được công bố sớm hơn dự kiến. Sau khi thiết kế cuối cùng vô tình bị rò rỉ trên mạng và bắt đầu lan truyền không kiểm soát, ban tổ chức đã quyết định thay đổi kế hoạch, chọn cách công bố chính thức sớm hơn thay vì cố gắng ngăn chặn sự rò rỉ. Mặc dù về cơ bản đó là một sai sót về mặt hành chính, nhưng hóa ra lại là một "điều may mắn trong cái rủi".

Biểu tượng, lấy cảm hứng từ chiếc mào nhọn, thẳng đứng của loài vẹt mào vàng bản địa của Úc, đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự "ngầu" của nó. Điều này cũng làm dấy lên sự mong đợi: Nếu biểu tượng phong cách đến vậy, thì linh vật sẽ "sành điệu" đến mức nào?

Úc dường như thực sự có một niềm đam mê sâu sắc và chân thành đối với động vật hoang dã của mình. Đối với Thế vận hội Sydney năm 2000, linh vật là các loài động vật bản địa: thú mỏ vịt, nhím gai và chim kookaburra. Thế vận hội Paralympic đi kèm lại có một con thằn lằn cổ diềm, một loài bò sát bản địa, làm linh vật. Cứ như thể họ đang tuyên bố: "Đất nước chúng ta không chỉ có chuột túi và gấu koala!". Với 6 năm nữa mới đến Thế vận hội, những tin tức xung quanh Thế vận hội Brisbane đã tràn ngập một tinh thần mạnh mẽ, hoang dã, mặc dù một số trong đó đủ để khiến bạn rùng mình.

Địa điểm tổ chức các môn đua thuyền (rowing và canoeing) nằm ngay sát một môi trường sống đầy rẫy cá sấu. Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã phê duyệt khu vực sông Fitzroy làm nơi diễn ra các nội dung đua thuyền tại Thế vận hội Olympic 2032. Sau khi các chuyên gia tiến hành khảo sát thực địa, xem xét kỹ lưỡng những yếu tố như điều kiện thời tiết đa dạng, các hình thái khí hậu, mực nước và nguy cơ lũ lụt, nơi đây được đánh giá là địa điểm mang lại những điều kiện tối ưu nhất. Chính tại đây, các cuộc thi đấu môn đua thuyền trong khuôn khổ Olympic và Paralympic 2032 sẽ được tổ chức.

Tuy nhiên, có vẻ như một yếu tố đã bị nhóm đánh giá bỏ sót: Nguy cơ bị cá sấu tấn công. Các báo cáo sau đó tiết lộ rằng, có ít nhất 500 con cá sấu đang sinh sống trong hệ thống sông Fitzroy. Đáng sợ hơn nữa là bản chất của chúng: Đây là loài cá sấu nước mặn, những "ông vua" thực thụ trong thế giới cá sấu, và có thể coi là đại diện tiêu biểu nhất cho loài của mình. Cùng với cá sấu sông Nile, chúng thống trị toàn bộ vương quốc bò sát.