Sáng 29/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đỗ Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng, cho biết mưa lớn kết hợp nước sông Bàn Thạch dâng cao khiến Tổ dân phố Tứ Bàn bị ngập sâu từ chiều tối 28/11.

Chèo ghe đến tận nhà để người dân vùng ngập lụt bỏ phiếu bầu cử.

Theo kế hoạch, sáng 29/11, 21 tổ dân phố trên địa bàn phường Tam Kỳ triển khai công tác bỏ phiếu bầu chức danh tổ trưởng tổ dân phố.

“Tuy nhiên, trước tình hình gần 100 hộ dân thuộc Tổ dân phố Tứ Bàn đang chịu cảnh ngập lụt, UBND phường đã cử cán bộ chèo ghe mang thùng phiếu đến tận nhà để bà con thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử. Điều này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong điều kiện đường sá đi lại khó khăn do ngập lụt” - ông Minh nói.

Ông thông tin thêm, cũng trong đêm 28/11, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ đã xuống địa bàn hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Nhiều khu dân cư ven sông Bàn Thạch ngập sâu từ tối 28/11.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ thông tin, trong 24 giờ qua tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng phía Nam có mưa to, mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ 3h ngày 28/11 đến 3h ngày 29/11: Phía Bắc phổ biến 30-70mm, riêng Bà Nà 128mm, Hội An 100mm; phía Nam phổ biến 100-200mm, có nơi cao hơn như Trà Cót 401,6mm, Tam Trà 431,8mm, Xuân Bình 410mm.

Dự báo, từ sáng sớm 29/11 đến sáng 30/11, tại các xã, phường phía Đông Bắc của TP Đà Nẵng có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm; các xã, phường vùng núi Tây Bắc của thành phố có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Tại các xã, phường phía Nam của thành phố có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.