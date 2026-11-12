Chênh nhau 90 triệu đồng, chọn Forester Hybrid hay Palisade Hybrid?
Dù nằm ở các phân khúc khác nhau, Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid và Hyundai Palisade Calligraphy Hybrid lại sở hữu giá niêm yết không quá chênh lệch.
Không lâu sau khi Hyundai Palisade ra mắt thế hệ mới với toàn bộ phiên bản sử dụng động cơ hybrid, mẫu SUV cỡ C Subaru Forester cũng vừa được giới thiệu phiên bản lai xăng-điện tại thị trường Việt Nam.
Với giá bán 1,599 tỷ đồng, Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid chỉ rẻ hơn 90 triệu đồng khi đặt cạnh mức niêm yết 1,689 tỷ đồng dành cho Hyundai Palisade Calligraphy Hybrid bản 8 chỗ ngồi.
Như vậy, dù là một mẫu SUV cỡ C, phiên bản Hybrid của Subaru Forester lại có giá bán tiệm cận một mẫu SUV cỡ E cũng sử dụng thiết lập lai xăng-điện. Hai mẫu xe không cùng phân khúc, nhắm đến những tệp khách hàng riêng biệt nhưng đang vô tình "chạm mặt" nhau ở tầm giá 1,6 tỷ đồng.
Bên cạnh những nét riêng về nguồn gốc xe cũng như sự chênh lệch về kích thước tổng thể, giữa Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid với Hyundai Palisade Calligraphy Hybrid còn có những điểm khác biệt nào đáng chú ý?
Nguồn Znews: https://tech.zingnews.vn/chenh-nhau-90-trieu-dong-chon-forester-hybrid-hay-palisade-hybrid-post1695898.html