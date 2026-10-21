Chênh nhau 50 triệu đồng, hai phiên bản BYD Sealion 5 khác biệt ra sao

Sau thời gian dài "nhá hàng", BYD vừa chính thức giới thiệu mẫu PHEV thứ tư của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

BYD Sealion 5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá bán 739 triệu đồng cho bản Essential và 789 triệu đồng cho bản Premium. Trong giai đoạn ưu đãi từ nay đến hết tháng 11, BYD Sealion 5 có giá 659-709 triệu đồng, áp dụng giới hạn cho 1.000 khách hàng đầu tiên.

Ngoại hình gần như tương đồng

Về mặt ngoại hình, thật khó để nhận ra điểm khác biệt giữa 2 phiên bản BYD Sealion 5 vừa ra mắt. Cả hai đều chia sẻ chung kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm. Mâm xe 18 inch không khác biệt họa tiết, thậm chí các chi tiết logo, tên xe phía đuôi cũng có sự tương đồng.

Ngoại hình BYD Sealion 5 không quá khác biệt giữa bản Premium (ảnh trái) và Essential (ảnh phải). Ảnh: Phúc Hậu.

Ở phần đầu xe, BYD Sealion 5 cả 2 phiên bản có chung thiết kế Dragon Face đặc trưng, cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED tích hợp đèn định vị ban ngày, có chức năng tự động bật/tắt.

Mẫu SUV cỡ C của BYD sử dụng tay nắm cửa dạng truyền thống, các cổng sạc và tiếp nhiên liệu bố trí 2 bên thân xe gần cột C.

Đuôi xe có cánh lướt gió tích hợp đèn phanh trên cao. Đèn sương mù bố trí ở cản sau.

Đuôi xe cũng tương đồng. Thanh ray lắp giá nóc là chi tiết ngoại hình giúp phân biệt giữa phiên bản Premium (ảnh trái) và bản Essential (ảnh phải). Ảnh: Phúc Hậu.

Sự khác biệt dễ thấy nhất ở ngoại hình giữa 2 phiên bản BYD Sealion 5 là thanh ray lắp giá nóc. Trên phiên bản Premium giá 789 triệu đồng, nóc xe đi kèm trang bị này, trong khi bản Essential giá 739 triệu đồng không có thanh ray giá nóc.

Bước chân vào bên trong khoang lái, sự khác biệt giữa 2 phiên bản Essential và Premium bắt đầu nhận thấy rõ.

Tại vị trí trung tâm táp-lô, màn hình giải trí cảm ứng kích thước 12,8 inch là trang bị có mặt trên BYD Sealion 5 Premium. Ở bản Essential, trang bị này giảm kích thước về 10,1 inch. Màn hình trung tâm của ôtô thương hiệu BYD tại Việt Nam ra mắt gần đây đã không còn tính năng xoay ngang dọc.

Màn hình trung tâm trên bản Premium (ảnh trái) có kích thước to hơn so với bản Essential (ảnh phải). Ảnh: Phúc Hậu.

Tại yên ngựa, BYD Sealion 5 Premium được trang bị đế sạc không dây 15 W. Khoang lái của phiên bản cao cấp còn được trang bị 8 loa, trong khi bản Essential chỉ bố trí 6 loa trong cabin.

Điểm chung của cả 2 phiên bản BYD Sealion 5 là màn hình hiển thị thông tin lái dạng LCD kích thước 8,8 inch đặt ẩn trong táp-lô, vô lăng tròn 3 chấu bọc da tích hợp các phím chức năng, cần số điện tử sau vô lăng, hệ thống điều hòa không khí kèm lọc bụi mịn PM2.5, thẻ khóa NFC.

Bộ ghế ngồi của BYD Sealion 5 bọc chất liệu da, tuy nhiên hàng ghế trước của bản Premium chỉnh điện, có chức năng thông gió. Hàng ghế sau của cả 2 phiên bản có thể gập 40:60 để tăng không gian chứa đồ. Cốp điện là trang bị chỉ có ở bản Premium.

Cổng sạc DC là sự khác biệt

Cả 2 phiên bản BYD Sealion 5 ra mắt lần này đều sử dụng hệ thống DM-i Super Hybrid của BYD, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L với motor điện công suất cao và pin Blade, cung cấp công suất đầu ra tối đa 214 mã lực.

Tuy nhiên, gói pin của 2 phiên bản có sự khác biệt về dung lượng, dẫn đến phạm vi hoạt động thuần điện ở bản Essential đạt 82 km, còn bản Premium lên đến 110 km. BYD cho biết phạm vi hoạt động kết hợp của mẫu SUV PHEV cỡ C đạt 1.150-1.200 km tùy phiên bản.

BYD Sealion 5 Essential được trang bị cổng sạc chậm AC. Ảnh: Phúc Hậu.

Dù dùng chung hệ truyền động DM-i Super Hybrid, BYD Sealion 5 phiên bản Premium đi kèm cổng sạc nhanh DC với công suất tối đa 18 kW. Phiên bản Essential của mẫu SUV cỡ C chỉ trang bị sạc chậm AC, công suất sạc ở mức 3,3 kW.

Hãng xe Trung Quốc công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt 0,8-1 lít/100 km (khi đầy pin) và 3,7 lít/100 km (khi pin thấp). Cả 2 phiên bản đều có tính năng V2L, có thể cấp nguồn cho thiết bị dân dụng với công suất đầu ra 3,3 kW.

So với phiên bản thấp hơn, BYD Sealion 5 Premium còn có thêm gói công nghệ trợ lái nâng cao ADAS, camera 360 độ xuyên gầm, thêm 2 cảm biến đỗ xe phía trước.

Phiên bản nào dành cho ai?

Với giá bán trong giai đoạn ưu đãi 659 triệu đồng, BYD Sealion 5 Essential không những là xe PHEV rẻ nhất ở thời điểm hiện tại, mà còn thuộc nhóm SUV cỡ C có giá bán dễ tiếp cận hàng đầu thị trường Việt.

Để dễ so sánh, loạt đối thủ cùng phân khúc BYD Sealion 5 hiện bao gồm Mazda CX-5 (699-869 triệu đồng), Ford Territory (739-916 triệu đồng), Honda CR-V (1,039-1,25 tỷ đồng), Mitsubishi Destinator (780-855 triệu đồng), Kia Sportage (từ 769 triệu đến 1,099 tỷ đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng)...

BYD Sealion 5 bản Essential đang là PHEV rẻ nhất Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong đó, những mẫu xe gắn hệ truyền động hybrid gồm Honda CR-V e:HEV (1,17-1,25 tỷ đồng) và Kia Sportage HEV (từ 999 triệu đến 1,099 tỷ đồng).

Những cái tên có sự tương đồng với BYD Sealion 5 cả về phân khúc lẫn hệ truyền động là Jaecoo J7 SHS-P (879 triệu đồng), Geely EX5 EM-i (789-969 triệu đồng) cùng với chính mẫu xe "cùng nhà" BYD Sealion 6 - hiện có giá 799-899 triệu đồng.

Quay trở lại với BYD Sealion 5, sự khác biệt giữa 2 phiên bản Essential và Premium là không quá lớn, chủ yếu tập trung vào trải nghiệm khoang lái, dung lượng pin, sạc nhanh DC và sự có mặt của hệ thống trợ lái nâng cao.

Khoảng chênh lệch giá niêm yết 50 triệu đồng giữa 2 phiên bản tạo ra sự phân hóa trong tệp khách hàng BYD Sealion 5. Ảnh: Phúc Hậu.

Điều này về cơ bản tạo ra sự phân hóa khá rõ trong tệp khách hàng mà BYD Sealion 5 nhắm đến.

Với những khách hàng ưu tiên giá mua ban đầu, có thể sạc tại nhà và không quá quan tâm đến công nghệ hiện đại và gói trợ lái nâng cao, BYD Sealion 5 Essential ở giá bán ưu đãi 659 triệu đồng vẫn là một lựa chọn phù hợp, mang lại trải nghiệm PHEV với tầm hoạt động xa.

Đổi lại, BYD Sealion 5 Premium cung cấp gói "full option" cho một mẫu xe SUV cỡ C sử dụng hệ truyền động PHEV mà vẫn đi kèm giá bán khá dễ chịu, hiện ở mức 709 triệu đồng trong giai đoạn ưu đãi.

Khoảng chênh lệch giá bán giữa 2 phiên bản sẽ mang lại màn hình to hơn, hàng ghế trước chỉnh điện, gói ADAS cùng tính năng sạc nhanh DC trên BYD Sealion 5 Premium.

Phiên bản Premium do vậy sẽ nhắm đến khách hàng ưa thích trải nghiệm, công nghệ mới, và phần nào đó là sự "nhàn" khi cầm lái nhờ gói ADAS theo xe.

BYD Sealion 5 Premium là mẫu xe "full option" với giá bán khá dễ chịu ở giai đoạn ưu đãi. Ảnh: Phúc Hậu.

Cả 2 phiên bản BYD Sealion 5 đều phù hợp cho đối tượng khách hàng mua xe phục vụ gia đình nhờ kích thước vừa phải, không gian 5 chỗ tối ưu, hệ truyền động PHEV vận hành linh hoạt xăng-điện tiết kiệm nhiên liệu. Khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải có thể cân nhắc BYD Sealion 5 Essential, dù các mẫu xe "chung nhà" như BYD M6 hay BYD Seal 5 tỏ ra phù hợp để chạy dịch vụ hơn.

Trong lần trưng bày trước thời điểm ra mắt chính thức, đại diện BYD Việt Nam từng tiết lộ kỳ vọng BYD Sealion 5 sẽ trở thành mũi nhọn doanh số mới của hãng.

Với giá bán khá cạnh tranh - đặc biệt trong giai đoạn ưu đãi cho những khách hàng đầu tiên, "tân binh" phân khúc SUV cỡ C dường như đang có được lợi thế ban đầu trên hành trình nỗ lực đạt được mục tiêu đó.