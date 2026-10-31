Chênh lệch thu chi hơn 45,5 tỷ đồng từ phí thi Đánh giá năng lực tại ĐHQG Hà Nội, Thanh tra yêu cầu rà soát giá thi

Lập dự toán trùng lặp, buộc hoàn trả hơn 2,8 tỷ đồng ngân sách

Trong Thông báo Kết luận thanh tra về việc thực hiện cơ chế tự chủ của ĐHQG Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2024, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ những tồn tại trong công tác lập dự toán và quản lý tài chính tại Trung tâm Khảo thí ĐHQG Hà Nội.

Cụ thể, Trung tâm Khảo thí đã xây dựng dự toán chi cho công tác đánh giá năng lực bị trùng lặp ở cả nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu phí đánh giá năng lực do thí sinh đóng góp. Việc lập dự toán trùng này dẫn đến đơn vị đã chi và quyết toán nội dung Đánh giá năng lực từ nguồn ngân sách nhà nước được giao với tổng số tiền hơn 2,82 tỷ đồng (trong đó năm 2022 là hơn 2,7 tỷ đồng và năm 2023 là 126,31 triệu đồng), bất chấp thực tế đơn vị đã có chênh lệch thu chi từ nguồn thu lệ phí để trang trải cho nhiệm vụ này.

Thanh tra Chính phủ kết luận, việc chi và quyết toán nêu trên là không đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời buộc Trung tâm Khảo thí phải hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 2,82 tỷ đồng về ngân sách nhà nước.

Chênh lệch thu chi hơn 45,5 tỷ đồng, yêu cầu kiểm tra yếu tố hình thành giá

Bên cạnh việc chi trùng ngân sách, đoàn thanh tra cũng ghi nhận hoạt động thu phí đánh giá năng lực trong giai đoạn 2021 - 2024 tại Trung tâm Khảo thí có khoản chênh lệch thu chi lớn. Sau khi đã trừ phần kinh phí ngân sách nhà nước hơn 2,82 tỷ đồng nêu trên, số tiền chênh lệch thu chi từ hoạt động thi đánh giá năng lực tạm tính lên tới hơn 45,56 tỷ đồng.

Trước khoản chênh lệch lớn từ nguồn thu phí của người dự thi, Thanh tra Chính phủ nhận định, cần phải rà soát, kiểm tra về yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật về giá để có phương án xử lý phù hợp đối với phần thu này, nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật và quyền lợi chính đáng của người học.

Trung tâm Khảo thí ĐHQG Hà Nội phải hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 2,82 tỷ đồng về ngân sách nhà nước. (Ảnh minh hoạ)

Trung tâm Khảo thí phải hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 2,82 tỷ đồng về ngân sách nhà nước.

Về biện pháp xử lý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị, Bộ GD - ĐT trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công khai kết luận thanh tra, phải chủ trì kiểm tra các yếu tố hình thành giá đối với mức thu th Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội trong giai đoạn 2021 - 2024. Qua đó, Bộ GD - ĐT cần xác định chính xác khoản chênh lệch thu chi tạm tính hơn 45,56 tỷ đồng và chỉ đạo xử lý dứt điểm, không để xảy ra vi phạm, thất thoát hay lãng phí.