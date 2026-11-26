Lúc 9 giờ 45 ngày 26-11, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với thời điểm mở cửa phiên sáng. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua vào 128,3 triệu đồng/lượng và bán ra 134,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán lên tới 6 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với vàng miếng SJC.

Nhẫn trơn PNJ được niêm yết ở mức 126,5 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch 5,5 triệu đồng/lượng. So với vàng nhẫn SJC, nhẫn trơn PNJ thấp hơn 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, lúc 9 giờ 45 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 3.580 USD/ounce, tương đương khoảng 112,3 triệu đồng/lượng. So với mức quy đổi này, giá bán vàng miếng SJC cao hơn khoảng 22,2 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm cùng với đà phục hồi trên diện rộng của thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đã giúp giá kim loại quý ổn định trở lại. Giá vàng thế giới đã phục hồi lên trên mốc 3.570 USD/ounce và có thể tiếp tục nhích lên trong các phiên tới.