Bất bình đẳng thu nhập tại Liên minh châu Âu (EU) đã giảm nhẹ trong năm 2025, song khoảng cách giữa người giàu và người nghèo vẫn có sự chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia, phản ánh những khác biệt về thị trường lao động, chính sách thuế, phúc lợi xã hội và trình độ phát triển kinh tế.

Hệ số Gini là chỉ số được sử dụng để đo lường mức độ bất bình đẳng thu nhập. Chỉ số này so sánh cách thu nhập được phân phối tại một quốc gia với trường hợp thu nhập được chia đều cho tất cả mọi người. Khi tính toán, hệ số Gini sử dụng thu nhập khả dụng của hộ gia đình sau khi điều chỉnh theo quy mô và cơ cấu thành viên trong mỗi hộ.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), hệ số Gini tại 34 quốc gia châu Âu được khảo sát dao động từ 23,0 ở Slovakia đến 43,9 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong EU, Bulgaria là quốc gia có mức độ bất bình đẳng thu nhập cao nhất, với hệ số Gini đạt 37,7, trong khi mức trung bình của toàn khối là 29,2.

Latvia (35,6), Lithuania (35,5) và Serbia (32,0) là những quốc gia còn lại trong nhóm 5 nước có mức độ bất bình đẳng thu nhập cao nhất.

Tiếp theo là Hy Lạp và Montenegro, cùng đạt 31,6; Cyprus ở mức 31,2; Italy và Thụy Sĩ cùng ghi nhận 31,0. Số liệu của Montenegro và Thụy Sĩ được tính theo năm 2024.

Hệ số Gini bằng 0 đồng nghĩa với bình đẳng tuyệt đối, tức mọi người đều có mức thu nhập như nhau. Ngược lại, chỉ số bằng 100 thể hiện tình trạng bất bình đẳng hoàn toàn

Ở chiều ngược lại, Slovakia là quốc gia có mức độ bất bình đẳng thu nhập thấp nhất, với hệ số Gini chỉ 23,0. Theo một báo cáo của Ủy ban châu Âu, kết quả này chủ yếu xuất phát từ chênh lệch thu nhập trước thuế giữa người dân tương đối nhỏ, thay vì nhờ các chính sách phân phối lại thu nhập. Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo một số nhóm dân cư vẫn gặp bất lợi, trong khi khoảng cách phát triển giữa các vùng tiếp tục tồn tại.

Bỉ (23,4), Na Uy (23,7), Czechia (24,0), Slovenia (24,6) và Ba Lan (24,9) cũng là những quốc gia có hệ số Gini dưới 25.

Tại Bỉ, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), các chính sách thuế và chuyển giao thu nhập được triển khai trên diện rộng, cùng cơ chế đối thoại xã hội có tính thể chế vững chắc, góp phần duy trì mức bất bình đẳng thu nhập thấp.

Trong số những nền kinh tế lớn nhất EU, Đức (30,1), Pháp (30,4), Tây Ban Nha (30,8) và Italy (31,0) đều có hệ số Gini cao hơn mức trung bình của toàn khối.

Ở khu vực Bắc Âu, Na Uy vẫn nằm trong nhóm quốc gia có mức độ bình đẳng thu nhập cao nhất. Đan Mạch (28,2) và Thụy Điển (28,6) hiện có mức bất bình đẳng cao hơn Ba Lan (24,9) và Romania (27,3). Phần Lan (27,1) cũng ghi nhận hệ số Gini thấp hơn đôi chút so với Romania.

Theo ông Francisco J. Delgado, Phó giáo sư tại Đại học Oviedo (Tây Ban Nha), mức độ bất bình đẳng thu nhập có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia do chịu tác động của nhiều yếu tố đặc thù tại từng nước. Trong đó, ông chỉ ra vai trò của thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp, tiền lương và chính sách của chính phủ.

Các thể chế trên thị trường lao động, khả năng phân phối lại thu nhập thông qua thuế và các khoản trợ cấp, cơ cấu kinh tế, năng suất lao động, cùng chất lượng nguồn nhân lực và cơ hội bình đẳng là những yếu tố then chốt quyết định mức độ bất bình đẳng thu nhập”, ông nói với Euronews Business.

Trong suốt 15 năm qua, tình hình bất bình đẳng thu nhập tại Bulgaria không có nhiều thay đổi. Theo OECD, điều này bắt nguồn từ khoảng cách lớn về thu nhập thị trường, trong khi các chính sách phân phối lại thu nhập chưa đủ hiệu quả. Một trong những nguyên nhân là nước này áp dụng thuế thu nhập cá nhân đồng mức 10% và không có ngưỡng thu nhập được miễn thuế cho từng cá nhân. Điều này khiến hệ thống thuế ít có tác dụng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Romania là quốc gia có hệ số Gini năm 2025 thấp hơn nhiều nhất so với mức trung bình trong quá khứ. Chỉ số này đạt 27,3, thấp hơn 6,4 điểm so với mức trung bình lịch sử là 33,7.

Bắc Macedonia (giảm 4,7 điểm), Ba Lan (giảm 4,0 điểm), Serbia (giảm 3,5 điểm) và Montenegro (giảm 2,9 điểm) cũng ghi nhận hệ số Gini thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trong quá khứ. Trong nhóm các nước thành viên EU, Tây Ban Nha (giảm 2,5 điểm), Bồ Đào Nha (giảm 2,3 điểm) và Bỉ (giảm 2,2 điểm) là những quốc gia tiếp theo có mức cải thiện đáng kể.

Theo ông Francisco J. Delgado, xu hướng này tại Ba Lan và Romania chủ yếu được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Ông cho biết trong giai đoạn 2015 - 2025, GDP bình quân đầu người của Ba Lan, sau khi điều chỉnh theo sức mua tương đương, đã tăng từ mức 70% lên 81% mức trung bình của EU. Tại Romania, tỷ lệ này tăng từ 56% lên 78%.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh vào đà tăng đáng kể của lương tối thiểu, đặc biệt tại Ba Lan, cùng với sự mở rộng của hệ thống phúc lợi xã hội và nguồn vốn hỗ trợ từ EU.

Ở chiều ngược lại, mức bất bình đẳng thu nhập lại gia tăng mạnh nhất tại Hungary. Hệ số Gini của nước này đạt 29,5 trong năm 2025, cao hơn 1,9 điểm so với mức trung bình lịch sử là 27,6.

Thụy Điển (tăng 1,6 điểm) và Phần Lan (tăng 1,3 điểm) lần lượt đứng sau Hungary. Thụy Sĩ (tăng 1,0 điểm), Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 0,9 điểm) và Luxembourg (tăng 0,9 điểm). Đan Mạch có hệ số Gini cao hơn 0,8 điểm so với mức trung bình lịch sử, trong khi Na Uy thấp hơn 0,8 điểm. Các quốc gia Bắc Âu đã phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế trong những năm gần đây, trong đó tỷ lệ thất nghiệp tại Phần Lan và Thụy Điển ở mức cao.