Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất trong 3 tuần

Giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 700 nghìn đồng/lượng. Ảnh: SJC

Sau nhịp đi ngang trong phiên cuối tuần trước (7/11), xu hướng tăng quay trở lại thị trường vàng miếng SJC. Ngay khi mở cửa phiên sáng nay (9/11), Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua vàng miếng ở ngưỡng 139 triệu đồng/lượng và chiều bán là 142 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, sát giờ chốt phiên, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị này giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 138,7 triệu – 141,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 7/11, giá vàng miếng SJC tại tất cả các doanh nghiệp trên vẫn tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý chốt phiên sáng cũng tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, ở ngưỡng 138,2 triệu – 141,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng miếng SJC cũng đặt tại ngưỡng 141,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua kém cạnh tranh nhất, neo ở ngưỡng 137,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 7/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng.

Trong phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng phổ biến 700 nghìn đồng/lượng, tương đương 0,49% so với cuối tuần trước. Mức tăng này chưa bằng một nửa so với ngưỡng 1,2% trên thị trường thế giới.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm mở cửa phiên tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán, neo tại 137,5 triệu – 141 triệu đồng/lượng. Mức giá này chỉ tồn tại trong 3 giờ, sau đó giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đi ngược với xu hướng trên thị trường, giá vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên, thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại ngưỡng 139,5 triệu – 141 triệu đồng/lượng. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá vàng miếng tại thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch 140,2 triệu – 141,7 triệu đồng/lượng (mua – bán) giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 9/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến tăng cũng xuất hiện đồng loạt trên bảng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh. Biên độ tăng ở phân khúc vàng nhẫn cao hơn so với vàng miếng SJC, dao động từ 700 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.

Bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý đóng cửa phiên sáng cũng tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này neo ở ngưỡng 138,2 triệu đối với chiều mua và 141,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC bật tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 137,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng.

Trong vòng hơn 3 tiếng mở tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 137,3 triệu – 141,3 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

PNJ là đơn vị duy nhất tăng không đồng đều giữa chiều mua và chiều bán, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn nới rộng.

Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này đặt ở ngưỡng 136,8 triệu – 141 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 7/11, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại PNJ tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng, tương ứng mức chênh lệch là 4,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức chêch lệch cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới từ đầu tháng 10/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 3 doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường, giá mua, bán vàng nhẫn đóng cửa phiên sáng ở ngưỡng 137,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 7/11, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI, vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại tăng Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm cũng tăng 1 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 130,5 triệu – 134 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 8 triệu đồng/lượng so với mặt bằng chung.

Trên thị trường thế giới, tính đến 13 giờ ngày 9/11 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay tăng 1,2%, tiến lên ngưỡng 4.119,4 USD/oz. Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 11,9 triệu – 12,4 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này bằng một nửa so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 4,9 triệu đồng/lượng.