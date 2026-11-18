Sáng 18/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Các doanh nghiệp lớn trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt giảm giá giao dịch vàng miếng về mức ngang bằng với SJC, tức bán ra ở vùng 137,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm sâu của vàng miếng SJC sáng nay nối dài chuỗi phiên giảm liên tục trước đó. Tính chung trong 7 ngày gần nhất, mỗi lượng vàng miếng đã giảm khoảng 4,3 triệu đồng, tương đương 3% giá trị. Nếu tính trong một tháng, mức giảm đã vượt 6 triệu đồng/lượng, tức hơn 4%.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giữ xu hướng giảm trong sáng nay, với biên độ giảm vào khoảng nửa triệu đồng mỗi lượng.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở 133 - 137 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch tại 134 - 137 triệu/lượng; DOJI niêm yết quanh vùng 133 - 137 triệu/lượng; PNJ giữ giá ở mức 131,8 - 136 triệu/lượng; giao dịch ở 135,7 - 137,2 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng đang giảm sâu gần 50 USD (-1,3%) xuống mốc 3.800 USD/ounce. Đây cũng là vùng giá thấp nhất trong khoảng một năm trở lại đây của giá vàng.

Đáng chú ý, giá vàng thế giới hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành, chưa bao gồm thuế và phí, chỉ tương đương khoảng 119 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn thị trường trong nước tới 18 triệu đồng/lượng.

Trước đó, có thời điểm chênh lệch giữa 2 thị trường đã được kéo về vùng 4-5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm thấp hơn nhiều so với đà giảm của vàng thế giới đã khiến chênh lệch giá giữa 2 thị trường ngày một nới rộng. Hiện kỷ lục chênh lệch giá giữa 2 thị trường vào khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý chịu sức ép khi đồng USD duy trì ở mức cao và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục đi lên, làm suy yếu sức hấp dẫn của vàng. Trong khi đó, giới đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ và khả năng điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

TerrLeigh Bennett, Giám đốc điều hành tại CMS Prime, cho rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5,14%, trong khi đồng USD vừa lên mức cao nhất trong 19 tháng, đang tạo sức ép đáng kể lên kim loại quý.

“Các yếu tố tác động rất rõ ràng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 5,14%, trong khi đồng USD vừa đạt mức cao mới trong 19 tháng. Một tài sản không sinh lãi khó có thể cạnh tranh với khoản lợi suất phi rủi ro 5%”, bà Bennett nhận định.

Theo chuyên gia này, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) cũng khiến vàng chịu thêm áp lực. Khi nhà đầu tư đồng loạt tìm kiếm tiền mặt, vàng có thể bị bán ra để đáp ứng nhu cầu thanh khoản hoặc làm tài sản thế chấp, thay vì được nắm giữ như một kênh trú ẩn an toàn.

Trong bối cảnh đó, thị trường cũng hướng sự chú ý đến báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia, doanh nghiệp được xem là một trong những thước đo quan trọng đối với triển vọng ngành AI. Kết quả kinh doanh của hãng được kỳ vọng cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe của lĩnh vực công nghệ và tâm lý nhà đầu tư.