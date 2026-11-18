Chênh lệch tỷ giá USD giữa thị trường tự do và ngân hàng thương mại nới rộng nhanh, đặc biệt ở chiều mua vào, tiềm ẩn rủi ro đầu cơ ngoại tệ gây khó khăn cho điều hành (Ảnh: Phan Linh)

Tình trạng này xảy ra sau khi Ngân hàng Nhà nước nâng mạnh giá mua ngoại tệ để hỗ trợ thanh khoản tiền đồng, đặt ra yêu cầu giám sát chặt thị trường tự do, tránh lợi dụng thông tin điều hành để đẩy giá, kích thích đầu cơ.

Cập nhật sáng 18/11 cho thấy giá mua USD trên thị trường tự do đạt 26.100 đồng/USD và bán ra 26.130 đồng/USD, lần lượt tăng 120 đồng và 100 đồng so với ngày trước đó. Đây là ngày thứ hai liên tiếp USD tự do tăng giá. Tính từ ngày 16/11, giá mua USD tự do đã tăng 270 đồng, trong khi giá bán tăng 250 đồng mỗi USD.

Trái ngược với diễn biến trên thị trường tự do, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại lại giảm trong hai ngày gần đây. Ngày 18/11, giá mua USD tại các ngân hàng quanh mức 25.470 đồng/USD, giảm 20 đồng so với ngày trước đó; giá bán ra giảm tương ứng xuống 25.880 đồng/USD. So với ngày 16/11, giá mua và bán USD tại ngân hàng thương mại đều giảm 70 đồng.

Diễn biến trái chiều khiến chênh lệch tỷ giá giữa hai thị trường nới rộng đáng kể, đặc biệt ở chiều mua.

Cụ thể, ngày 18/11, giá mua USD trên thị trường tự do cao hơn ngân hàng thương mại tới 630 đồng/USD, tăng mạnh so với mức chênh lệch 490 đồng ngày 17/11 và 290 đồng ngày 16/11. Như vậy, chỉ trong hai ngày, chênh lệch giá mua đã tăng thêm 340 đồng, tương đương hơn hai lần.

Ở chiều bán, giá USD tự do cao hơn ngân hàng thương mại 250 đồng/USD, so với mức 130 đồng ngày 17/11. Trước đó, ngày 16/11, giá bán USD tự do thậm chí thấp hơn giá bán tại ngân hàng thương mại 70 đồng.

Đáng chú ý, diễn biến tăng giá trên thị trường tự do xuất hiện sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố triển khai mua ngoại tệ giao ngay từ ngày 11/11, với tỷ giá 25.500 đồng/USD, cao hơn 1.130 đồng so với mức niêm yết ngày 10/11. Mức giá này được duy trì đến ngày 18/11.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ NHNN và các bản tin thị trường.

Việc nâng mạnh giá mua USD của nhà điều hành nhằm mở thêm kênh cung ứng thanh khoản tiền đồng cho hệ thống ngân hàng, bên cạnh nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn sáu tháng được triển khai từ ngày 9/11. Tuy nhiên, trong khi giá mua can thiệp được giữ ổn định, tỷ giá trên thị trường tự do vẫn biến động mạnh và ngày càng rời xa tỷ giá ngân hàng thương mại.

Theo bản tin thị trường cập nhật trong sáng 18/11, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giao dịch quanh mức 25.686 đồng/USD, cao hơn 186 đồng so với giá mua can thiệp của Ngân hàng Nhà nước. Trong khi đó, giá mua USD tại các ngân hàng thương mại ở mức 25.470 đồng/USD, thấp hơn giá mua can thiệp 30 đồng.

Chênh lệch này cho thấy khả năng thu hút nguồn ngoại tệ bán cho Ngân hàng Nhà nước còn phụ thuộc vào điều kiện giao dịch và nhu cầu thanh khoản của từng tổ chức tín dụng.

Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh khoản tiền đồng, việc tăng cường giám sát thị trường ngoại tệ tự do cũng là yếu tố cần được quan tâm nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng thông tin điều hành để đẩy giá và tạo tâm lý đầu cơ.