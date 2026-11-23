Giá vàng trong nước sáng 23/11 tăng mạnh nhưng khoảng cách giữa hai chiều mua - bán đã bị nới rộng lên mức cao nhất từ trước tới nay. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 23/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước (21/11).

Giá vàng tăng không bù đắp nổi chênh lệch mua - bán

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán đã được nới rộng lên 5 triệu đồng/lượng, mức cao nhất từ trước đến nay. Khoảng cách này đồng nghĩa người mua vàng phải chịu khoản lỗ ngay 5 triệu đồng/lượng.

Ngay cả khi giá vàng tăng thêm 3-4 triệu đồng/lượng trong ngày, nhà đầu tư mua ở vùng giá hiện tại vẫn có thể lỗ 1-2 triệu đồng/lượng nếu bán ra theo giá doanh nghiệp niêm yết. Điều này cho thấy rủi ro không chỉ đến từ biến động giá mà còn nằm ở chênh lệch giao dịch mua và bán ngày càng lớn.

Cũng trong sáng nay, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đồng loạt nâng giá bán của vàng miếng lên ngang bằng với SJC, hiện cùng bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán ở mức cao không chỉ xuất hiện trên sản phẩm vàng miếng mà còn ghi nhận ở sản phẩm vàng nhẫn.

Tại SJC, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 128,8 - 134,8 triệu đồng/lượng, tương ứng chênh lệch lên tới 6 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh lệch cao nhất từ trước đến nay đối với sản phẩm này.

Các doanh nghiệp khác cũng duy trì khoảng cách giao dịch đáng kể. PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 127 - 132,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết ở mức 129,5 - 133,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 129,8 - 134,8 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết giá mua vào 132,5 triệu và bán ra ở 134,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp hiện dao động từ 2 triệu đến 5,5 triệu đồng/lượng. Trong đó, Mi Hồng niêm yết chênh lệch thấp nhất ở mức 2 triệu đồng/lượng; còn PNJ niêm yết ở mức cao nhất lên tới 5,5 triệu đồng. Phú Quý duy trì chênh lệch 4 triệu đồng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới rẻ hơn giá trong nước 23 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã phục hồi khoảng 45 USD/ounce, tương đương 1,3%, lên 3.583 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn thế giới khoảng 23 triệu đồng/lượng.

Tuần trước, vàng thế giới có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh và đồng USD lên giá đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý.

Áp lực bán càng gia tăng khi làn sóng bán tháo cổ phiếu, dẫn dắt bởi nhóm công nghệ, lan rộng trên thị trường tài chính. Nhà đầu tư buộc phải thanh lý nhiều vị thế, trong đó có vàng, để bù đắp thua lỗ ở các tài sản khác.

Trong tuần này, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất sơ bộ, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 11, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), GDP quý II/2026, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 10 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Những dữ liệu này có thể cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế Mỹ, triển vọng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Về triển vọng tuần này, phần lớn chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng trước khả năng giá vàng tiếp tục suy yếu.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, cho rằng các yếu tố cơ bản đáng lẽ phải tạo lực hỗ trợ cho giá vàng. Tuy nhiên, xu hướng vận động của thị trường hiện vẫn nghiêng về chiều giảm. Theo ông, nhà đầu tư không nên kỳ vọng giá vàng đảo chiều khi chưa xuất hiện những tín hiệu xác nhận rõ ràng.

Newsom nhận định lực mua từ các ngân hàng trung ương có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá vàng trong dài hạn. Dù vậy, dòng tiền này chưa chắc đủ sức đảo ngược xu hướng giảm trong ngắn hạn, nhất là khi tâm lý thị trường vẫn đang chịu sức ép từ triển vọng lãi suất và diễn biến trên các thị trường tài chính.

Trong khi đó, Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cảnh báo giá vàng giao ngay đã tiến sát mục tiêu 3.500 USD/ounce mà ông dự báo trước đó. Nếu xuyên thủng ngưỡng này, kim loại quý có thể tiếp tục lùi về vùng 3.430-3.450 USD/ounce.

Dù vậy, Chandler vẫn để ngỏ khả năng thị trường xuất hiện tín hiệu đảo chiều. Theo ông, đà giảm của thị trường chứng khoán và giá dầu có thể kéo lợi suất trái phiếu đi xuống, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vàng phục hồi.