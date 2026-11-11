Chém nhầm người ở Núi Sam, 13 bị cáo lĩnh 46 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 11/11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 13 bị cáo cùng cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang về tội giết người.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn đánh nhau với nhóm Núi Sam do Nguyễn Văn Chal cầm đầu, khoảng 22 giờ ngày 31/5/2025, Võ Tấn Lợi bàn bạc với 12 người khác chuẩn bị hung khí để tìm nhóm của Chal đánh nhau.

Nhóm của Lợi đến khu vực Núi Sam, phường Vĩnh Tế để tìm đối phương. Khi đến tổ 5, khóm Vĩnh Phước, nhóm phát hiện Trần Thiện Thanh và Phạm Thành Đạt có phong cách ăn mặc giống nhóm Núi Sam nên dừng lại hỏi chuyện. Khi Lợi hỏi Thanh ở đâu, Thanh trả lời ở Núi Sam.

Ngay sau đó, Lê Văn Đăng Khoa và Huỳnh Phúc Hữu ném vỏ chai bia về phía Thanh. Đạt bỏ chạy, còn Thanh bị Lợi dùng dao chém gây thương tích. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện điều trị, kết quả giám định xác định tỷ lệ thương tật 44%.

Sau khi gây án, nhóm của Lợi ném bỏ hung khí rồi giải tán. Sau khi xuất viện, Thanh có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với nhóm của Lợi. Từ ngày 7/10/2025 đến 12/1/2026, 13 người liên quan lần lượt bị khởi tố, điều tra.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Anh Hào, Cao Bùi Thành Tài và Trần Minh Trí mỗi bị cáo 7 năm tù; Nguyễn Văn Khánh 6 năm tù; Võ Tấn Lợi 4 năm tù; Phạm Anh Tiến, Nguyễn Hoàng Khang, Đặng Quốc Kiệt, Nguyễn Thành Trung, Lê Văn Đăng Khoa, Huỳnh Khánh Qui và Huỳnh Thành Khang mỗi bị cáo 2 năm tù; Huỳnh Phúc Hữu 1 năm 6 tháng tù. Tổng hình phạt đối với 13 bị cáo là 46 năm 6 tháng tù.