Chém hàng xóm thương tích 54% vì nghi trộm gà

Ngày 23/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tâm (SN 1982, trú tại khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối tượng Lê Văn Tâm. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 10/6, Tâm tổ chức uống rượu tại nhà cùng một số người quen. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, khi những người này ra về, Tâm vào nhà ngủ.

Trong lúc đang ngủ, nghe tiếng gà kêu phía trước nhà, Tâm tỉnh dậy kiểm tra thì phát hiện ông Huỳnh Văn Đô đang lom khom đuổi bắt gà dưới gốc cây thốt nốt, cách nhà khoảng 6,5m.

Nghi ngờ ông Đô có ý định trộm gà, Tâm lấy một cây dao quéo để gần vách nhà, chạy đến đạp ngã nạn nhân xuống đất rồi chém vào vùng đầu, mặt, tay và chân.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Đô được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang, tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 54%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.