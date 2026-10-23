Chém chồng và con riêng của chồng, người phụ nữ lĩnh 14 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thị Tơ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Ngày 23/10, TAND TP Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Tơ (SN 1956, trú tại xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên) về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng của VKSND TP Quảng Ninh, bị cáo Nguyễn Thị Tơ và ông N.Q (SN 1926) là vợ chồng, cùng sinh sống tại xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên. Bà N.T.Y (SN 1966, trú tại phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh) là con riêng của ông Quân.

Từ ngày 24/4 đến ngày 5/5/2026, vợ chồng Tơ đến chơi, ở lại nhà bà N.T.Y tại khu Cẩm Thịnh 6B, phường Cửa Ông.

Khoảng 10h30 ngày 5/5, thấy bà Y đang ngồi dưới nền nhà phòng khách, do có mâu thuẫn từ trước, Tơ vào bếp lấy con dao dài khoảng 40cm, cán gỗ, lưỡi kim loại, bản rộng nhất 7cm. Tơ đi đến phía sau bà Y, dùng dao chém liên tiếp vào vùng đầu, vai và người. Bà Y giơ tay đỡ nên bị thương ở tay, sau đó ngã xuống nền nhà.

Thấy bà Y ngã gục, Tơ dừng lại rồi cầm dao vào phòng ngủ phía sau nhà. Lúc này, ông Q đang ngồi cạnh giường. Tơ đứng đối diện, chém một nhát vào vùng trán của chồng. Khi ông Q đưa tay trái ôm vết thương, Tơ tiếp tục chém hai nhát vào tay trái của ông.

Sau khi gây án, Tơ có hành vi tự sát nhưng không thành, rồi vứt dao xuống nền nhà. Dù thấy hai nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu, bị cáo không đưa đi cấp cứu mà đi bộ ra Quốc lộ 18A.

Cùng thời điểm, bạn của bà Y đến nhà, phát hiện sự việc nên gọi người đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan Công an.

Kết luận giám định bổ sung xác định bà Y bị tổn thương cơ thể 81%, ông Q bị tổn thương cơ thể 25%. Trong đó, bà Y bị nhiều vết thương ở đầu và cơ thể, gây chấn thương sọ não, mất máu cấp; nếu không được cấp cứu, điều trị có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan giám định xác định con dao thu giữ có thể gây ra các thương tích của hai nạn nhân, thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an.

Quá trình điều tra, Tơ thừa nhận hành vi phạm tội và nhận thức được việc dùng dao chém vào vùng đầu, cơ thể các nạn nhân có thể dẫn đến chết người.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, đồng thời đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi dùng dao tấn công liên tiếp hai người.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tơ 13 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 14 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử buộc bị cáo bồi thường cho bà Y chi phí viện phí và khoản tiền tương đương 40 tháng lương cơ sở. Ông Q không yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét.