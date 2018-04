Chelsea vs Tottenham (22h00 ngày 1/4): Đại chiến thời mất giá

2 đội bóng xuất sắc nhất mùa giải trước, giờ đang níu chân nhau để tìm kiếm hy vọng lọt vào Top 4, đó là câu chuyện giữa Chelsea vs Tottenham ở mùa giải này.

Từ một CLB giành ngôi Á quân mùa trước, Tottenham đã sa sút trong khoảng giữa mùa giải, và chỉ trở lại phong độ thời gian gần đây với những chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, bất kể có lấy lý do Man City – Man United – Liverpool có xuất sắc thế nào, thực tế là Spurs vẫn đang đứng ở vị trí thấp hơn hẳn so với mùa trước, và đơn giản là bởi họ đang thụt lùi so với chính mình.

Mặc dù vậy, Pochettino vẫn có thể tự hào về đội ngũ trẻ trung của mình, nếu nhìn vào chính CLB vô địch mùa giải trước. Những nhà ĐKVĐ Chelsea đang lóp ngóp ở vị trí thứ 5, kém Spurs 5 điểm và tràn trề cơ hội… dự Europa League mùa giải sau. Điều gì đang xảy ra đối với Chelsea vs Tottenham, 2 đội bóng hay nhất mùa bóng vừa rồi?

Preview Chelsea vs Tottenham

Bán kết FA Cup mùa giải năm ngoái, Chelsea hạ gục đối phương với tỷ số 4-2, trong đó Matic góp một siêu phẩm. Lượt đi mùa giải năm nay, The Blues tiếp tục giành chiến thắng. Điểm chung, cả 2 thắng lợi này của thầy trò Conte đều diễn ra trên SVĐ Wembley.

Thời điểm đó, người ta đã chỉ rằng có một lời nguyền Wembley đang ám vào Tottenham, khi Gà trống toàn hòa và thua trong những lần hành quân đến đây. Thống kê đáng buồn này được tiếp tục trong phần đầu của mùa giải, khi Spurs không giành được chiến thắng nào ở Premier League trên “sân nhà” trong tháng 8 và 9.

Tuy nhiên ở cuộc đọ sức giữa Chelsea vs Tottenham vào tối nay, thầy trò Pochettino sẽ không phải lo lắng về nỗi ám ảnh vô hình đó nữa, bởi họ sẽ “được” chơi tại Stamford Bridge, trong trận đại chiến mà nhiệm vụ của Spurs là đơn giản hơn rất nhiều.

Cụ thể với tình hình hiện nay trên bảng xếp hạng, chỉ có một chiến thắng mới giúp Chelsea nuôi hy vọng tiếp tục dự Cup C1. Trong khi đó với khoảng cách 5 điểm, tất nhiên Pochettino không thể chủ quan, nhưng một kết quả hòa hoàn toàn là mục tiêu trong tầm tay Gà trống. Hơn nữa, họ biết rằng chủ nhà Chelsea chỉ có duy nhất 1 con đường, đó là tấn công.

Tottenham vs Chelsea là cuộc chiến của những kẻ thất thế

Trước vòng đấu này, Chelsea đang được lịch sử chống lưng. Họ đang sở hữu chuỗi 28 năm liên tiếp chưa từng gục ngã trước Spurs khi được chơi trên sân nhà. Cùng với đó, Tottenham cũng đang có phong độ sân khách kém cỏi, khi chỉ giành 3 chiến thắng trong 8 chuyến hành quân gần nhất.

Tuy nhiên, đó chỉ là những con số vô cảm, nếu nhìn vào màn trình diễn của 2 đội đến thời điểm này. Đơn cử như Chelsea, họ mới thua chổng vó trước Barca, tinh thần thi đấu yếu kém và chưa biết chừng, sẽ bị chính lợi thế gây ra khó khăn bởi áp lực đè nặng. Điều The Blues cần trong trận này, không phải thêm một lần bất bại, mà buộc phải là một chiến thắng.

Những kết quả còn lại, hòa với thua chẳng khác gì nhau. Và đó chính là bất lợi không nhỏ của thầy trò Conte, kể cả khi họ được chơi trên sân nhà Stamford Bridge. Hơn nữa, Chelsea nhiều khả năng không thể đưa Thibaut Courtois vào bắt chính, bởi thủ môn người Bỉ đang gặp chấn thương.

Chelsea đang kém Top 4 khoảng cách lớn

Vì vậy, Caballero có thể sẽ được trao cơ hội, và đó sẽ là một thảm họa. Thủ thành người Argentina vừa chuốc nhục khi bị Tây Ban Nha phá lưới đến 5 lần sau khi được vào sân (thay Romero bị chấn thương). Cộng thêm khả năng ra sân của Christensen bỏ ngỏ, chưa nói tới việc giành chiến thắng, riêng việc phòng ngự không thôi cũng là bài toán khó của Conte.

Bên kia chiến tuyến, rất may cho Chelsea là đội khách cũng không có sự phục vụ của Harry Kane – chân sút đang xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn tại Premier League. Nhưng mặt khác, đó cũng là cơ sở để Tottenham không (cần) phải dâng lên tấn công trong trận đấu này. Chiến thắng là điều tốt, nhưng 1 điểm cũng có thể nhấn chìm The Blues.

Một cuộc đại chiến kỳ lạ giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất mùa trước, nhưng lại thể hiện phong độ thất thường ở mùa giải này, và cũng chẳng có những cái tên hay nhất để mong chờ vào một trận derby hấp dẫn. Đáng buồn hơn, cả 2 đang cùng ở trong hoàn cảnh do chính họ tạo ra, khi chật vật với mục tiêu Top 4.

Chelsea vs Tottenham là trận cầu tâm điểm vòng 32, nhưng không còn sự hấp dẫn như trước

- Chelsea bất bại trong 22 trận tiếp đón Tottenham gần nhất.

- Chelsea thắng 9/11 trận sân nhà gần nhất.

- Chelsea ghi ít nhất 2 bàn/trận, trong 7 cuộc tiếp đón Tottenham gần nhất.

- Tottenham thắng 4 trận gần nhất.

Chelsea không có sự phục vụ của David Luiz, Ross Barkley vì chấn thương. Khả năng ra sân của Thibaut Courtois và Andreas Christensen còn bỏ ngỏ, và có thể Conte sẽ phải

Spurs vắng chủ lực Harry Kane vì chấn thương, nhiều khả năng Son Heung Min sẽ thay thế. Bên cạnh đó, Harry Winks chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Tottenham

Dự đoán tỷ số Chelsea vs Tottenham: 2-2

Nguyệt Anh – Bóng đá 24h