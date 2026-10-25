Chelsea và hành trình gian nan khẳng định vị thế

Cú vấp bất ngờ

CLB Chelsea (áo xanh) bất ngờ thất bại trước Tottenham. Ảnh: Chelsea FC.

Thất bại trước đội bóng cùng thành phố London thực sự khó nuốt trôi với Chelsea. Trong phần lớn thời gian, Chelsea và Tottenham tạo ra thế trận tương đối cân bằng. Bước ngoặt đến ở phút 77, khi Tottenham mở tỷ số sau tình huống đá phạt góc khiến thủ môn Mike Penders phản lưới nhà. Ba phút sau, Chelsea tiếp tục chịu bất lợi khi trụ cột Cole Palmer nhận thẻ vàng thứ hai vì pha vào bóng muộn với Conor Gallagher.

Trước đó, Palmer đã có va chạm với Mateus Fernandes và phản ứng nóng nảy khiến cầu thủ hai đội tranh cãi. Tiền vệ người Anh may mắn không bị truất quyền thi đấu ở tình huống này, nhưng cuối cùng vẫn phải rời sân sớm. Khi Chelsea cần một ngôi sao tạo đột biến để tìm bàn gỡ, Palmer lại khiến đội nhà mất người. Mathys Tel sau đó ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Tottenham. Đáng chú ý, trước trận đấu với Tottenham, Chelsea đã có hai trận thắng liên tiếp ở Premier League 2026-2027, khiến nhiều người tin rằng đội bóng này đã bắt đầu trở lại đường đua vô địch. Tuy vậy, trận thua Tottenham khiến Chelsea vẫn chỉ được 13 điểm, xếp hạng tư và kém 8 điểm so với đội đầu bảng Manchester City.

CLB Chelsea thi đấu bế tắc trước Tottenham. Ảnh: Chelsea FC.

Cựu danh thủ Gary Neville sau trận đấu Chelsea – Tottenham đã chỉ trích phản ứng thiếu kiềm chế của Palmer, cho rằng tiền vệ này đã tự đẩy mình vào rắc rối. Đây không đơn thuần là câu chuyện về một tấm thẻ đỏ. Trong bóng đá đỉnh cao, những thời điểm đội nhà gặp bất lợi đòi hỏi cầu thủ, nhất là cầu thủ trụ cột, phải tỉnh táo hơn, bởi một quyết định thiếu kiểm soát có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Dù vậy, sẽ không công bằng nếu quy toàn bộ thất bại cho Palmer. Chelsea đã không tận dụng được cơ hội trước khi thủng lưới, trong khi sai lầm của thủ thành Penders khiến đội chủ nhà phải trả giá. Tấm thẻ đỏ của Palmer chỉ khiến nhiệm vụ tìm kiếm bàn gỡ vốn đã khó khăn trở nên nặng nề hơn.

Cũng phải kể thêm, công tác chuẩn bị của Chelsea trước trận đấu cũng bị ảnh hưởng khi tiền đạo Joao Pedro chấn thương trong buổi tập ngay trước trận đấu với Tottenham. HLV Xabi Alonso cho biết ban huấn luyện phải điều chỉnh kế hoạch trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ông không muốn lấy sự vắng mặt của chân sút người Brazil làm lý do biện minh cho kết quả.

“Không có gì bí mật khi Chelsea chơi tốt hơn nếu có Joao Pedro. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là nói về những cầu thủ vắng mặt, mà là nhìn vào những người đã thi đấu trên sân. Chúng tôi có thể làm tốt hơn và phải nghiêm túc nhìn nhận, phê bình chính mình”, HLV Alonso nhấn mạnh.

Thực tế, Chelsea sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt và đã dành nguồn lực đáng kể để xây dựng đội hình. Tuy nhiên, trận thua Tottenham cho thấy chất lượng cá nhân chưa đủ để bảo đảm sự ổn định. Một đội bóng muốn cạnh tranh những danh hiệu lớn cần duy trì được tổ chức chiến thuật, tận dụng cơ hội và hạn chế sai sót ở những thời điểm quyết định.

Bản lĩnh quyết định bước tiến thời gian tới

HLV Xabi Alonso còn nhiều việc phải làm với CLB Chelsea. Ảnh: Chelsea FC.

Những phát biểu sau trận đấu của nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho thấy ông muốn các cầu thủ tập trung vào trách nhiệm của mình thay vì những yếu tố ngoài dự kiến. Với Chelsea, bài toán không chỉ là có đủ nhân sự chất lượng, mà còn phải tìm được phương án vận hành hiệu quả khi đội hình bị xáo trộn hoặc thế trận diễn biến bất lợi.

Điều này cũng được Alonso thừa nhận khi Chelsea không thể hiện được phong độ tốt nhất khi đối đầu Tottenham. Ông cho rằng hiệp hai diễn ra cân bằng, nhưng bàn thua đầu tiên và chiếc thẻ đỏ đã khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm về kết quả cũng như màn trình diễn của toàn đội. Hôm nay, chúng tôi không chơi với phong độ tốt nhất. Sau khi để thủng lưới bàn đầu tiên, rồi phải nhận thẻ đỏ, mọi chuyện trở nên khó khăn”, HLV Alonso chia sẻ.

Thất bại trước Tottenham cũng cho thấy, vị thế của một đội bóng không thể chỉ được xác định bằng tiềm lực tài chính hay những cái tên nổi bật trong đội hình. Điều quan trọng là cách đội bóng kiểm soát trận đấu, ứng phó trong hoàn cảnh khó khăn và giữ được sự tập trung khi chịu sức ép.

Với Chelsea lúc này những diễn biến vừa qua cho thấy con đường khẳng định vị thế vẫn cần được xây dựng bằng kỷ luật, sự trưởng thành và khả năng đứng dậy sau những cú vấp.