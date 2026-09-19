Chelsea thua bẽ bàng trên sân Brentford

Chelsea ra sân với đội hình nhiều xáo trộn

Những phút đầu diễn ra sôi nổi và cân bằng

Không có Joao Pedro vì chấn thương, Morgan Rogers là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công đội khách

Ở trong khung gỗ, thi thoảng thủ thành Martinez cũng phải làm việc

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0

Sau giờ giải lao, Brentford tìm được bàn mở tỷ số từ pha dàn xếp phạt góc, Anthony đánh đầu lập công

Niềm vui của các cầu thủ chủ sân Gtech

Quãng thời gian còn lại, Chelsea dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ

Tuy nhiên, phút 83, Igor Thiago xé lưới Chelsea sau tình huống phản công chuyển trạng thái nhanh

Đến khoảng thời gian bù giờ, Fabio Carvalho đệm vào lưới trống Chelsea ấn định tỷ số 3-0

Chiến thắng tưng bừng của Brentford

Nguồn ảnh: Premier League, CFC