Chelsea thua bẽ bàng trên sân Brentford

Chelsea ra sân với đội hình nhiều xáo trộn
Những phút đầu diễn ra sôi nổi và cân bằng
Không có Joao Pedro vì chấn thương, Morgan Rogers là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công đội khách
Ở trong khung gỗ, thi thoảng thủ thành Martinez cũng phải làm việc
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
Sau giờ giải lao, Brentford tìm được bàn mở tỷ số từ pha dàn xếp phạt góc, Anthony đánh đầu lập công
Niềm vui của các cầu thủ chủ sân Gtech
Quãng thời gian còn lại, Chelsea dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ
Tuy nhiên, phút 83, Igor Thiago xé lưới Chelsea sau tình huống phản công chuyển trạng thái nhanh
Đến khoảng thời gian bù giờ, Fabio Carvalho đệm vào lưới trống Chelsea ấn định tỷ số 3-0
Chiến thắng tưng bừng của Brentford
Nguồn ảnh: Premier League, CFC