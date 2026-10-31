Chelsea thắng Man Utd 2-0: Rogers, Palmer ghi bàn, Martinez bị đuổi

●Ngoại hạng Anh

Chelsea

2-0

Man Utd

Rogers 50’

Palmer 64’

KẾT THÚC

Thống kê trận đấu

59%Kiểm soát bóng41%

18Sút12

9Sút trúng đích5

8Phạt góc7

1Thẻ vàng6

0Thẻ đỏ1

Tối 31/10 trên sân Stamford Bridge (London), Chelsea đánh bại Man Utd với tỷ số 2-0. Morgan Rogers và Cole Palmer ghi bàn giúp đội chủ nhà giành 3 điểm.

Hiệp một diễn ra cân bằng. Chelsea và Man Utd không chênh lệch về khả năng kiểm soát bóng cũng như số lượng cú sút (7 so với 9). Đội khách tấn công nguy hiểm hơn khi tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,01, trong khi Chelsea chỉ đạt 0,28.

Sau những phút nhập cuộc thận trọng, hai đội tăng tốc và liên tục tạo ra cơ hội. Bruno Fernandes bỏ lỡ tình huống đối mặt thủ môn sau đường chuyền loại bỏ hàng phòng ngự Chelsea của Mbeumo. Amad Diallo cũng hai lần khiến thủ môn Penders phải làm việc. Chelsea đáp trả bằng những pha lên bóng ở hai biên nhưng hiệu quả chưa cao.

Chelsea đấu với Man Utd ở vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Mỗi đội có một lần đưa bóng vào lưới nhưng đều không được công nhận. Estevao đá bồi thành bàn sau cú sút của Neto nhưng bị xác định việt vị. Ở chiều ngược lại, Matheus Cunha cũng bị hủy bàn thắng sau khi VAR xác định lỗi việt vị ở pha đánh đầu cận thành của cầu thủ Man Utd.

Sau hiệp đấu đầu tiên chơi tốt, Man Utd nhanh chóng mất kiểm soát ở hiệp 2 sau những biến cố liên tiếp. Bước ngoặt đầu tiên xảy ra ở phút 50 khi các hậu vệ đội khách để Morgan Rogers thoải mái đột phá vào vòng cấm rồi ghi bàn đưa Chelsea vượt lên.

Rogers ghi bàn mở ra chiến thắng cho Chelsea. (Ảnh: Reuters)

Không lâu sau đó, Lisandro Martinez nhận thẻ vàng thứ hai. Hậu vệ của Man Utd bị truất quyền thi đấu, đồng thời mang đến cho Chelsea quả phạt đền. Cole Palmer không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0.

Chelsea tiếp tục tận dụng lợi thế hơn người để kiểm soát trận đấu. Man Utd chỉ có 2 pha dứt điểm trong cả hiệp 2, đều diễn ra ở cuối trận. Đội chủ nhà cũng tạo ra thêm không ít cơ hội. Estevao lần thứ hai đưa bóng vào lưới mà không được công nhận vì lỗi việt vị.

Chelsea giành chiến thắng 2-0. Trong khi đó, Man Utd trải qua trận thứ 9 liên tiếp không thắng tính trên mọi đấu trường.

Chelsea

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

39

Mike Penders

▮

7,3

2

Marco Palestra

↓

6,6

3

Wesley Fofana

7,6

6

Levi Colwill

7,3

7

Pedro Neto

↓

6,7

10

Cole Palmer

↓

7,7

17

Morgan Rogers

8,2

25

Moisés Caicedo

↓

6,8

34

Josh Acheampong

8,4

41

Estêvão Willian

↓

7,8

45

Roméo Lavia

8,6

DỰ BỊ VÀO SÂN

4

Valentín Barco

↑

18

Danny Welbeck

↑

23

Geovany Quenda

↑

27

Malo Gusto

↑

29

Pep Chavarría

↑

6,5

Man Utd

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Senne Lammens

7,5

2

Diogo Dalot

6,5

5

Harry Maguire

▮

5,7

6

Lisandro Martínez

▮▮▮

4,0

8

Bruno Fernandes

7,1

10

Matheus Cunha

↓

6,4

15

Leny Yoro

6,3

16

Amad Diallo

↓

6,6

17

Andrey Santos

↓

6,5

19

Bryan Mbeumo

▮

6,7

20

Carlos Baleba

↓

6,1

DỰ BỊ VÀO SÂN

7

Mason Mount

↑

6,3

11

Joshua Zirkzee

▮

↑

6,3

26

Ayden Heaven

↑

6,2

37

Kobbie Mainoo

▮

↑

6,3

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