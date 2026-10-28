Chelsea nhận cú sốc lớn về João Pedro

Trận thua Spurs không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của Chelsea mà còn bộc lộ những hạn chế trong khâu tấn công. Với lịch thi đấu dày đặc và quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế, đội bóng thành London cần sớm tìm ra phương án thay thế phù hợp trước cuộc đối đầu Liverpool tại Carabao Cup.

Sau trận đấu với Tottenham, HLV Xabi Alonso xác nhận João Pedro sẽ phải ngồi ngoài trong vài tuần tới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận Chelsea sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể, nhưng nhấn mạnh toàn đội cần tập trung tìm giải pháp thay vì viện dẫn khó khăn.

João Pedro là một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch tấn công của Chelsea

“Cậu ấy sẽ phải nghỉ vài tuần. Chúng tôi sẽ rất nhớ cậu ấy, nhưng buộc phải chuẩn bị để vượt qua khó khăn này, giành chiến thắng và cạnh tranh bằng những cầu thủ hiện có. Tình hình là vậy. Chúng ta cần tìm giải pháp chứ không phải viện cớ”, Alonso cho biết.

João Pedro bất ngờ vắng mặt trong cuộc chạm trán Tottenham. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Chelsea không thể ghi bàn ở mùa giải năm nay khi thiếu tiền đạo người Brazil. Trước đó, chân sút này cũng không góp mặt trong chuyến làm khách trước Brentford, diễn ra ngay trước kỳ nghỉ quốc tế.

Những thống kê trên cho thấy tầm quan trọng của João Pedro trong hệ thống tấn công của Chelsea. Khả năng di chuyển, tạo khoảng trống và dứt điểm của tiền đạo 24 tuổi giúp đội bóng có thêm phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Xabi Alonso cần tìm phương án thay thế João Pedro trong thời gian tiền đạo người Brazil vắng mặt

Việc thiếu vắng chân sút người Brazil đặt ra bài toán nhân sự cho Alonso. Trong trận thua Tottenham, Chelsea chỉ tung ra 7 cú sút, cho thấy đội bóng gặp khó khăn trong việc tạo ra sức ép và chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Quyết định sử dụng Danny Welbeck ở những phút cuối trận cũng khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận về một số ý kiến trái chiều. Ngoài ra, Emmanuel Emegha vẫn chưa có màn ra mắt đội bóng theo thông tin trong bài gốc, khiến các lựa chọn thay thế trên hàng công trở nên hạn chế.

Trước mắt, Chelsea cần nhanh chóng điều chỉnh cách vận hành lối chơi để bù đắp khoảng trống mà João Pedro để lại. Khả năng tận dụng cơ hội của những cầu thủ còn lại sẽ đóng vai trò quan trọng nếu đội chủ sân Stamford Bridge muốn duy trì sức cạnh tranh tại Carabao Cup cũng như các đấu trường khác.