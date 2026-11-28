Thống kê cho thấy, kể từ đầu tháng 3/2026, Chelsea chỉ giành 7 chiến thắng, hòa 2 và thua tới 14 trận, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh trong cùng khoảng thời gian.

Việc thay tướng hồi mùa hè không giúp đội chủ sân Stamford Bridge thoát khỏi đà sa sút. Chỉ sau 12 trận dẫn dắt Chelsea tại Ngoại hạng Anh, HLV Xabi Alonso đã phải nhận 6 thất bại, bằng số trận thua của người tiền nhiệm Liam Rosenior sau 13 trận.

So với thời còn dẫn dắt Real Madrid, thành tích của nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng sa sút đáng kể. Ông đã thua 6 trong 15 trận trên mọi đấu trường cùng Chelsea, bằng số thất bại trong 34 trận cầm quân tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

HLV Xabi Alonso thất vọng sau trận Chelsea thua Nottingham Forest 2-3 tại vòng 12 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Đáng lo hơn cả là sự xuống cấp của hàng thủ Chelsea. Với 23 lần thủng lưới sau 12 vòng đấu, đội bóng thành London tái lập kỷ lục buồn về số bàn thua trong 12 trận đầu mùa tại Ngoại hạng Anh, từng thiết lập ở mùa giải 2015-2016 dưới thời HLV Jose Mourinho.

Hiện chỉ có đội cuối bảng Crystal Palace (27 bàn thua) có thành tích phòng ngự tệ hơn Chelsea.

Ở mùa giải 2015-2016, từ vị thế nhà đương kim vô địch, Chelsea rơi xuống vị trí thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm sau 16 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh. HLV Jose Mourinho bị sa thải hôm 17/12/2015 và đội chủ sân Stamford Bridge kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10.

Một trong những vấn đề khiến HLV Xabi Alonso đau đầu lúc này là những sai lầm cá nhân nơi hàng thủ, điển hình là trường hợp của trung vệ Wesley Fofana.

Bất chấp những chỉ trích nhắm vào Fofana sau cuộc trả lời phỏng vấn gây tranh cãi hồi giữa tuần, HLV Xabi Alonso vẫn điền tên trung vệ người Pháp vào đội hình xuất phát trước Nottingham Forest.

Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi phụ lòng tin của ông thầy khi phán đoán sai đường chuyền của đối phương rồi phạm lỗi với đồng đội cũ Liam Delap trong vòng cấm, dẫn đến bàn thua thứ 2 của Chelsea.

Fofana hứng chịu những tiếng la ó từ chính các CĐV đội khách trước khi bị thay ra ở phút 56.

“Chúng tôi cần cùng nhau vượt qua cơn bão này, cần ủng hộ và sát cánh bên nhau. Nếu không, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp”, HLV Xabi Alonso chia sẻ sau trận đấu. Nhà cầm quân 45 tuổi thừa nhận các học trò đang thiếu tự tin, song khẳng định toàn đội phải nhìn nhận những thiếu sót của mình và tiếp tục tìm kiếm giải pháp.

Với 3 trận thua liên tiếp, Chelsea giậm chân ở vị trí thứ 8 với 16 điểm và có nguy cơ rơi xuống thứ 13 khi vòng 12 Ngoại hạng Anh khép lại.

Theo lịch, thầy trò HLV Xabi Alonso sẽ tiếp đội cuối bảng Crystal Palace trên sân Stamford Bridge ở vòng 13 Ngoại hạng Anh lúc 2h30 ngày 3/12 (giờ Hà Nội).