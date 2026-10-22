Chelsea gặp khó trong việc giữ chân tài năng trẻ của học viện Cobham

Theo BBC Sport, Chelsea đang muốn giữ chân Josh Acheampong, nhưng phía cầu thủ lại tỏ ra vô cùng thận trọng và chưa có cuộc đàm phán gia hạn chính thức giữa các bên. Trong khi đó, hợp đồng hiện tại của hậu vệ người Anh chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2029.

Acheampong là sản phẩm của học viện Chelsea và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng của đội bóng thành London. Khả năng chơi ở nhiều vị trí trong hàng phòng ngự giúp cầu thủ 20 tuổi nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ.

Josh Acheampong trong màu áo CLB Chelsea

Arsenal, Newcastle United và Crystal Palace nằm trong số những đội bóng theo dõi sát tình hình của Acheampong, trong khi Bournemouth cũng từng bày tỏ sự quan tâm. Chelsea đã từ chối nhiều đề nghị tiếp cận hậu vệ này và xem anh là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn.

Sự xuất hiện của HLV Xabi Alonso đang mở ra triển vọng tích cực cho Acheampong. Ở mùa giải 2026/27, hậu vệ người Anh đã đá chính 6 trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, cho thấy ngôi sao sinh năm 2006 ngày càng nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện.

Điểm mạnh của Acheampong nằm ở khả năng thích nghi với nhiều nhiệm vụ phòng ngự. Anh có thể đảm nhận vai trò trung vệ trong hệ thống ba hậu vệ, chủ động dâng cao hỗ trợ tuyến giữa hoặc di chuyển rộng sang hành lang phải khi Chelsea kiểm soát bóng.

Josh Acheampong là một trong những tài năng trẻ sáng giá của lò đào tạo Chelsea

Sự linh hoạt này phù hợp với yêu cầu chiến thuật của Alonso, đồng thời giúp Acheampong có thêm cơ hội cạnh tranh vị trí trong đội hình chính. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định, cầu thủ trưởng thành từ học viện Cobham có thể củng cố vai trò của mình trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Trước mắt, ưu tiên của Acheampong là duy trì thời lượng thi đấu ổn định tại Chelsea. Đây cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình đàm phán hợp đồng trong thời gian tới giữa đôi bên.

Chelsea có lý do để muốn sớm giữ chân một trong những tài năng đáng chú ý của học viện, nhưng đội bóng cần tiếp tục tạo điều kiện để Acheampong phát triển. Trường hợp được trao cơ hội thường xuyên và nhìn thấy lộ trình rõ ràng tại đội một, hậu vệ 20 tuổi có thể cân nhắc gắn bó lâu dài với đội chủ sân Stamford Bridge.