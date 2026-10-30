Chelsea đón tin vui bất ngờ từ thủ thành Martinez

Theo The Athletic, quá trình hồi phục của Martinez đang tiến triển tốt hơn dự kiến, dù thời điểm anh có thể trở lại thi đấu vẫn chưa được xác định.

Đáng chú ý, nhà vô địch World Cup 2022 đã tìm đến bác sĩ chuyên khoa để nghiên cứu phương án sử dụng mặt nạ bảo vệ. Giải pháp này có thể giúp anh rút ngắn thời gian nghỉ thi đấu mà vẫn bảo đảm an toàn cho vùng xương hàm vừa phẫu thuật.

Martinez gặp chấn thương nặng sau pha va chạm với trung vệ Jarrad Branthwaite trong trận Chelsea thắng Everton 2-0 hôm 17/10. Thủ môn 34 tuổi phải rời sân, sau đó trải qua ca phẫu thuật vì gãy xương hàm.

Thủ môn Emiliano Martinez đang hồi phục tích cực sau ca phẫu thuật gãy xương hàm. Ảnh: Getty

Thủ thành người Argentina mới gia nhập Chelsea từ Aston Villa với giá 7,5 triệu bảng hồi tháng 8. Sau 6 lần ra sân, anh chỉ giữ sạch lưới 1 trận, trùng hợp là chiến thắng trước Everton khi gặp chấn thương.

Thông tin Martinez có thể trở lại sớm mang đến tín hiệu tích cực cho Chelsea, đội bóng đang gặp khó khăn ở vị trí thủ môn. Trong thời gian anh vắng mặt, cơ hội bắt chính được trao cho thủ môn Mike Penders, nhưng cầu thủ 21 tuổi người Bỉ chưa thực sự tạo được sự yên tâm.

Penders mắc sai lầm nghiêm trọng khi đấm bóng từ quả phạt góc của tiền vệ Mateus Fernandes vào lưới nhà ở phút 77, khiến Chelsea nhận bàn thua đầu tiên trong thất bại 0-2 trước Tottenham hôm 24/10.

Thủ môn trẻ này sau đó thi đấu tiến bộ hơn trước Liverpool tại vòng 4 Cup Liên đoàn Anh. Anh thậm chí cản phá thành công quả luân lưu của tiền vệ Ryan Gravenberch, nhưng Chelsea vẫn bị loại sau thất bại 5-6 trên chấm 11 m.

Thủ môn Mike Penders chưa thực sự tạo được sự yên tâm cho Chelsea khi đàn anh Emiliano Martinez vắng mặt. Ảnh: Shutterstock Editorial

Nếu Martinez sớm bình phục, Penders nhiều khả năng phải trở lại băng ghế dự bị. Tuy nhiên, Chelsea chưa xác nhận thời điểm thủ môn người Argentina có thể tái xuất.

Theo lịch, Chelsea sẽ tiếp Man Utd trên sân Stamford Bridge ở vòng 9 Ngoại hạng Anh lúc 19h30 ngày 31/10 (giờ Hà Nội).