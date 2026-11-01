Chelsea đánh bại Manchester United, Manchester City bất ngờ thua Brighton

Đồng đội ăn mừng cùng Cole Palmer trong chiến thắng trước MU. (Ảnh: Chelsea)

Chelsea thắng Manchester United, Manchester City sảy chân

Tâm điểm vòng 9 Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Manchester United trên sân Stamford Bridge. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội chủ nhà thi đấu khởi sắc và giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Morgan Rogers và Cole Palmer.

Bước ngoặt đến ở phút 50, khi Morgan Rogers có pha đi bóng đột phá qua hàng phòng ngự Manchester United trước khi dứt điểm tinh tế qua thủ môn Senne Lammens, mở tỷ số cho Chelsea.

Phút 63, Lisandro Martinez nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống phạm lỗi với Wesley Fofana trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền ở phút 64, Cole Palmer thực hiện thành công, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Thi đấu hơn người trong khoảng thời gian còn lại, Chelsea kiểm soát thế trận và bảo toàn chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso trở lại mạch thắng, trong khi Manchester United tiếp tục gặp khó khăn dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick.

Trong khi đó, Manchester City gây thất vọng khi để Brighton đánh bại 0-1 ngay trên sân nhà. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 11, khi Yasin Ayari tận dụng đường kiến tạo của Maxim De Cuyper để đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Dù nỗ lực đẩy cao đội hình và thực hiện nhiều sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2, Manchester City vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Brighton. Thất bại này khiến đội bóng của huấn luyện viên Enzo Maresca bỏ lỡ cơ hội tích lũy điểm số trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Ở những trận đấu còn lại, Tottenham đánh bại Crystal Palace 2-0, Bournemouth vượt qua Leeds United với cùng tỷ số, trong khi Brentford thắng Nottingham Forest 2-0. Coventry City giành chiến thắng 3-1 trước Sunderland; Hull City hòa Ipswich Town 2-2 và Aston Villa chia điểm với Fulham sau trận hòa 1-1.

AC Milan thắng derby, AS Roma ghi 5 bàn vào lưới Udinese

Tại vòng 10 Giải vô địch quốc gia Italia (Serie A), AC Milan giành chiến thắng 3-1 trước Inter Milan trong trận derby Madonnina trên sân San Siro.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra lợi thế lớn. Ngay phút thứ 4, Christian Pulisic ghi bàn mở tỷ số sau một pha phối hợp tấn công bên cánh trái. Chỉ 6 phút sau, Adrien Rabiot nhân đôi cách biệt với tình huống đưa bóng vào lưới từ đường chuyền có quỹ đạo khó chịu.

Bị dẫn trước hai bàn, Inter Milan nỗ lực vùng lên và tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 22. Từ quả phạt góc của Hakan Calhanoglu, Manuel Akanji đánh đầu nối để Alessandro Bastoni dứt điểm cận thành, đưa tỷ số về 1-2.

Tuy nhiên, AC Milan nhanh chóng tái lập cách biệt hai bàn trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 43, Diego Moreira thực hiện cú sút phạt đẹp mắt bằng chân trái, đưa bóng vượt qua hàng rào và đánh bại thủ môn Josep Martinez.

Sang hiệp 2, Inter Milan đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể tận dụng những cơ hội tạo ra. Thủ môn Mike Maignan thi đấu chắc chắn, góp phần giúp AC Milan bảo toàn chiến thắng 3-1.

Kết quả này đánh dấu chiến thắng thứ tư liên tiếp của AC Milan trước Inter Milan trên mọi đấu trường, đồng thời kéo dài chuỗi trận bất bại trước đối thủ cùng thành phố lên con số 8.

AC Milan giành chiến thắng 3-1 trước Inter Milan trong trận derby thành Milano. (Ảnh: AC Milan)

Ở trận đấu khác, AS Roma thể hiện sức mạnh tấn công khi đánh bại Udinese với tỷ số 5-2 ngay trên sân khách.

Đội bóng thủ đô Italia tạo ra thế trận áp đảo trong hiệp 1. Bryan Cristante, Rodrigo Mora, Donyell Malen và Evan Ndicka lần lượt lập công, giúp Roma dẫn trước 4-0 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, Udinese vùng lên với hai bàn thắng của Nicolo Zaniolo và Matteo Palma. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội chủ nhà không đủ để thay đổi cục diện. Trong thời gian bù giờ, Daniele Ghilardi ghi bàn ấn định chiến thắng 5-2 cho Roma.

Với kết quả này, Roma vươn lên vị trí thứ ba với 24 điểm, chỉ kém hai đội dẫn đầu là Lazio và Inter Milan một điểm. Trong khi đó, AC Milan đứng thứ tư, kém nhóm dẫn đầu 4 điểm.

Cũng tại Serie A, Bologna ngược dòng đánh bại Monza 2-1. Sau khi để Gustavo Varela mở tỷ số trên chấm phạt đền, Bologna giành lại 3 điểm nhờ các bàn thắng của Tommaso Pobega và Federico Bernardeschi.

Barcelona thắng đậm, Bayern Munich bị Dortmund cầm hòa

Tại vòng 11 Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), Barcelona có màn trình diễn áp đảo khi đánh bại Alaves với tỷ số 6-1 trên sân Camp Nou.

Ngay phút thứ 8, Raphinha mở tỷ số sau đường kiến tạo của Fermin Lopez. Đến phút 23, chính Fermin Lopez ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú dứt điểm quyết đoán, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Barcelona tiếp tục duy trì sức ép và có bàn thắng thứ ba ở phút 41, khi Raphinha hoàn tất cú đúp. Trước khi hiệp 1 khép lại, Lamine Yamal ghi bàn ở phút bù giờ đầu tiên, giúp đội bóng xứ Catalonia dẫn trước 4-0.

Sang hiệp 2, Lamine Yamal tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 64. Pha lập công ban đầu bị từ chối vì lỗi việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận bàn thắng, nâng tỷ số lên 5-0.

Phút 81, Anthony Gordon ghi bàn thắng thứ sáu cho Barcelona sau đường kiến tạo của Rodri. Ba phút sau, Mariano Diaz ghi bàn danh dự cho Alaves, khép lại trận đấu với tỷ số 6-1.

Chiến thắng đậm giúp Barcelona củng cố ngôi đầu bảng La Liga với 30 điểm, tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Raphinha và Lamine Yamal cùng lập cú đúp trong chiến thắng 6-1 của Barcelona trước Alaves. (Ảnh: Beinsports)

Ở những trận đấu khác, Atletico Madrid giành chiến thắng 2-0 trên sân Levante, qua đó tiếp tục bám đuổi Barcelona. Rayo Vallecano vượt qua Celta Vigo 3-0, trong khi Real Betis đánh bại Malaga 2-1.

Bayern Munich bất phân thắng bại Borussia Dortmund

Tại vòng 8 Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga), trận đại chiến giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund trên sân Allianz Arena khép lại với tỷ số hòa 2-2 sau màn rượt đuổi hấp dẫn.

Bayern Munich là đội mở tỷ số ở phút 38 nhờ pha lập công của Konrad Laimer. Tuy nhiên, đến phút 60, Serhou Guirassy tận dụng đường kiến tạo của Carney Chukwuemeka để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Chỉ 6 phút sau, Dayot Upamecano ghi bàn từ đường chuyền của Harry Kane, giúp Bayern Munich tái lập lợi thế dẫn trước. Tưởng chừng đội chủ nhà sẽ giành trọn 3 điểm thì ở phút 89, Fabio Silva bất ngờ ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Dortmund sau đường kiến tạo của Konstantinos Karetsas.

Trận hòa khiến Bayern Munich bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trong khi Dortmund có được một điểm quan trọng ngay trên sân khách.

Ở các trận đấu khác, Stuttgart đánh bại Bayer Leverkusen 4-2, RB Leipzig vượt qua Schalke 04 với tỷ số 2-0. Werder Bremen thắng Hoffenheim 2-0, Freiburg đánh bại Augsburg 2-1, còn Borussia Monchengladbach hòa Paderborn 0-0.