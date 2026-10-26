Chelsea, Barcelona bị từ chối: Sao trẻ Mali chọn bến đỗ bất ngờ

Seydou Dembélé là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của bóng đá Mali sau Giải U17 thế giới diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Với thành tích hai bàn thắng và bốn pha kiến tạo sau năm trận, tiền vệ tấn công này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng châu Âu, trong đó có Chelsea và Barcelona.

Đội chủ sân Stamford Bridge từng đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 1,6 triệu euro vào tháng 4, Barcelona cũng dành sự quan tâm cho cầu thủ trẻ người Mali. Dẫu vậy, Dembélé cuối cùng lựa chọn gia nhập Stade de Reims vào tháng 8, thay vì chuyển đến một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Seydou Dembélé được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Mali

Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ, nhưng Adama Diefla Diallo, cựu HLV đội U17 Mali, cho rằng đây là hướng đi phù hợp với sự phát triển của học trò. Đánh giá về tiềm năng của Dembélé, Diallo cho rằng giá trị của tiền vệ này có thể tiếp tục tăng nhờ những tiến bộ kể từ khi chuyển đến Pháp.

Theo cựu HLV U17 Mali, sự cạnh tranh giữa các đội bóng quan tâm đã góp phần khiến giá trị của Dembélé tăng lên. Dẫu vậy, điều quan trọng hơn cả là môi trường phát triển mà cầu thủ 18 tuổi có thể tiếp cận trong giai đoạn đầu sự nghiệp chuyên nghiệp.

Bên cạnh yếu tố thích nghi, cơ hội ra sân cũng được xem là một trong những lý do quan trọng đằng sau lựa chọn của Dembélé. Chelsea và Barcelona đều sở hữu đội hình có chiều sâu, khiến một cầu thủ mới 18 tuổi khó cạnh tranh vị trí thường xuyên nếu chưa tích lũy đủ kinh nghiệm.

Sao trẻ Seydou Dembélé lựa chọn Stade de Reims thay vì Chelsea và Barcelona↵

Ngược lại, Reims có thể mang đến lộ trình phát triển rõ ràng hơn, giúp tiền vệ người Mali từng bước làm quen với bóng đá chuyên nghiệp. Dembélé đã có một pha kiến tạo sau hai lần xuất hiện ở đội một.

Dù còn quá sớm để đánh giá chính xác tương lai của cầu thủ này, những bước tiến ban đầu cho thấy quyết định đến Pháp có thể tạo điều kiện để tiền vệ 18 tuổi tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng.

Thay vì lựa chọn một đội bóng lớn chỉ vì danh tiếng, Seydou Dembélé đang hướng đến cơ hội thi đấu thực tế và quá trình phát triển lâu dài. Nếu tiếp tục duy trì đà tiến bộ tại Reims, tài năng trẻ người Mali hoàn toàn có thể thu hút thêm sự chú ý từ các đội bóng hàng đầu châu Âu trong tương lai.