Chelsea 2-0 MU: Tội đồ Lisandro Martinez

62': Bước ngoặt lớn nhất trận đấu đến ở phút 62, khi Martinez nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với đối phương, khiến MU chỉ còn 10 người. Chelsea lập tức tận dụng lợi thế hơn người khi Palmer thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0. Từ chỗ chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, MU hoàn toàn sụp đổ sau những sai lầm cá nhân. Hàng thủ đội khách liên tục để lộ khoảng trống, còn hàng công gần như mất khả năng phản kháng.

Phút 71, Estevao tưởng như đã ghi bàn thứ 3 bằng cú sút uy lực chân phải, nhưng VAR xác định anh việt vị. Tấm thẻ đỏ của Martinez thay đổi hoàn toàn cục diện, đẩy Michael Carrick đến trước bờ vực sa thải.

Chelsea liên tiếp có 2 bàn thắng đầu hiệp 2.

50': Chelsea khởi đầu hiệp hai hiệu quả hơn và cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Rogers ở phút 50. Tiền vệ người Anh có pha đi bóng xuyên qua hàng tiền vệ và hàng thủ MU trước khi tâng bóng tinh tế qua đầu Lammens. Bàn thua phơi bày sự thiếu tập trung và lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự của đội khách, đồng thời khiến những nỗ lực tạo cơ hội trong hiệp một trở nên vô nghĩa.

Sau khi vượt lên dẫn trước, Chelsea thi đấu tự tin và chủ động hơn, trong khi MU đánh mất sự hưng phấn. Đội khách vẫn có cơ hội gỡ hòa từ tình huống đá phạt của Fernandes ở phút 63, nhưng Cunha không thể chạm bóng thành công.

Thống kê trong hiệp một.

Chelsea gặp khó: Hiệp một phơi bày nhiều vấn đề của Chelsea dưới thời Xabi Alonso. Đội chủ nhà vẫn tạo được một số cơ hội nhưng hàng phòng ngự liên tục bị Man Utd xuyên thủng, may mắn không phải nhận bàn thua nhờ sự phung phí của đối thủ. Man Utd có ba cơ hội rõ rệt với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,01, vượt xa mức 0,28 của Chelsea.

Trong khi Fernandes và Amad lần lượt bỏ lỡ những tình huống đối mặt thuận lợi, Chelsea cũng chưa tìm được phương án tấn công hiệu quả. Cole Palmer gây thất vọng khi phải chơi lùi sâu, còn Fofana tiếp tục thể hiện phong độ đáng báo động. Sau những thất bại trước Tottenham và Liverpool, sức ép đang đè nặng lên Alonso và hiệp hai có thể mang ý nghĩa quyết định đối với chiếc ghế của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

45': Hết hiệp một: MU tiếp tục phung phí cơ hội ngon ăn trong những phút cuối hiệp một. Phút 43, Amad có cơ hội đối mặt khung thành từ cánh phải nhưng lại dứt điểm vọt xà. Trước đó, cầu thủ này đã có một số tình huống thuận lợi nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong khi MU liên tục khai thác những sai lầm của hàng thủ Chelsea, đội chủ nhà cũng có cơ hội đáng chú ý khi cú dứt điểm của Caicedo sau quả phạt góc đưa bóng dội cột dọc ở phút 42. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0, nhưng MU có lý do để tiếc nuối khi tạo ra hàng loạt cơ hội rõ rệt mà không thể ghi bàn.

MU phung phí quá nhiều cơ hội.

40': MU liên tục tạo ra sức ép và có nhiều cơ hội vượt lên dẫn trước trong hiệp một. Phút 32, Amad cướp bóng từ Fofana nhưng xử lý chần chừ, để thủ môn Penders kịp khép góc cản phá cú sút. Hai phút sau, đội khách đưa bóng vào lưới khi Maguire đánh đầu sau quả phạt góc, trước khi Cunha dứt điểm bồi thành bàn. Tuy nhiên, VAR xác định tiền đạo người Brazil việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Phút 38, Amad tiếp tục có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút bị Fofana cản phá ngay trước khung thành. MU cho thấy sự vượt trội trong khâu tấn công ở những phút cuối hiệp một, trong khi hàng thủ Chelsea liên tục mắc sai lầm và phải nhờ đến sự xuất sắc của Penders để tránh thủng lưới.

28': MU bắt đầu tạo ra những cơ hội nguy hiểm từ các pha phản công nhanh. Phút 19, Mbeumo kiến tạo thuận lợi cho Fernandes đối mặt thủ môn Penders, nhưng đội trưởng đội khách lại sút bóng vọt xà trong tình huống đáng lẽ phải ghi bàn.

Đến phút 23, Cunha cũng bỏ lỡ cơ hội thuận lợi vì pha khống chế bóng thiếu chính xác trong vùng cấm. Hai phút sau, Fernandes tiếp tục căng ngang nguy hiểm sau sai lầm mất bóng của Palmer, nhưng Mbeumo không kịp băng vào dứt điểm.

Trong khi đó, Chelsea vẫn trông chờ vào khả năng đột phá của Estevao bên cánh phải, song những pha xử lý cuối cùng của đội chủ nhà chưa đủ hiệu quả.

Thế trận diễn ra giằng co.

15': Chelsea nhập cuộc chủ động và nhanh chóng gây sức ép lên MU. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận, liên tục tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương bằng những đường chuyền dài hướng đến Neto.

Estevao là điểm sáng trên hàng công Chelsea khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, được khán giả Stamford Bridge cổ vũ mỗi lần chạm bóng. Phút 15, cầu thủ trẻ người Brazil đưa bóng vào lưới sau tình huống Palmer bị Lammens cản phá, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trong khi đó, MU gặp khó khăn trong khâu triển khai bóng và tỏ ra khá chậm chạp. Dù vậy, "Quỷ đỏ" cũng có cơ hội đáng chú ý khi Andrey Santos suýt mở tỷ số bằng cú sút chệch cột dọc ở phút thứ 9.

19h30': Trận đấu bắt đầu. MU đối mặt thử thách khó khăn, nhưng có cơ hội giành hai trận thắng liên tiếp trên sân nhà của Chelsea tại Ngoại hạng Anh, điều chưa từng xuất hiện sau hơn hai thập kỷ.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.