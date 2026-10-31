Chelsea 2-0 Man United: Thời gian cạn rồi, Carrick!

MU hành quân tới sân Stamford Bridge với quyết tâm giành chiến thắng nhằm vực dậy tinh thần sau chuỗi trận bết bát. Phía bên kia, Chelsea cũng thể hiện rõ khát khao giành trọn 3 điểm sau thất bại trước Tottenham. Cả hai bên đều có những sự thay đổi đáng chú ý trong đội hình xuất phát. Bên phía Man United, Bruno Fernandes trở lại và đeo băng thủ quân, còn Estevao có lần đầu đá chính cho Chelsea.

Hai đội nhanh chóng đẩy cao nhịp độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, các cầu thủ Man United vẫn chưa áp sát đối phương mỗi khi tranh chấp, để hàng phòng ngự Chelsea thoải mái tịnh tiến bóng lên 1/3 giữa sân. Ngược lại, thầy trò HLV Xabi Alonso tổ chức vây bắt khá rõ ràng, nhằm ngăn chặn Man United triển khai lối chơi như ý muốn.

MU vẫn gặp vấn đề trong khâu tổ chức phòng ngự (Ảnh: Getty Images)

Phút 14, Pedro Neto đưa bóng vào lưới Lammens nhưng không được công nhận bởi lỗi việt vị của Estevao. Man United có lời đáp trả ở phút 18 bằng một pha phản công sắc bén. Đáng tiếc thay, đội trưởng Bruno Fernandes lại đưa bóng đi vọt xà.

MU tiếp tục tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng họ không thể chuyển hóa những cơ hội ấy thành bàn thắng. Cho dù tấn công nhiều, các miếng đánh của “Quỷ đỏ” lại thiếu đi sự đa dạng và biến hóa cần thiết. Phần lớn các tình huống tấn công của họ đều dựa trên một kịch bản là đẩy bóng ra cánh phải để Amad Diallo tự do xử lý và tìm cách tạo đột biến.

Cunha có pha đánh đầu tung lưới đội chủ nhà ở phút thứ 33, tuy nhiên bàn thắng của cầu thủ người Brazil không được công nhận do lỗi việt vị. Hai đội đưa trận đấu về thế giằng co, ăn miếng trả miếng với nhịp độ rất cao.

Bước ngoặt tới ở phút 50, khi Morgan Rogers thoải mái đi bóng vào vòng cấm của Man United như chỗ không người, rồi tung cú dứt điểm sắc bén, hạ gục thủ thành Lammens.

Morgan Rogers dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho trận đấu (Ảnh: Getty Images)

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, thầy trò Michael Carrick đã phải chịu cảnh chơi thiếu người sau khi Lisandro Martinez phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Cầu thủ người Argentina có pha giật cùi chỏ thô bạo vào mặt của Fofana trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Palmer lạnh lùng dứt điểm tung lưới Lammens, nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0 cho Chelsea phút 64.

Đội chủ nhà đã ở rất gần bàn thắng thứ 3, khi Estevao dứt điểm tung lưới Man United. Đáng tiếc là cầu thủ trẻ của Chelsea đã rơi vào thế việt vị. Những phút cuối chứng kiến thầy trò Xabi Alonso nỗ lực bảo toàn lợi thế trước sức ép mà MU gây ra trước khung thành của Mike Penders.

Thời gian dành cho HLV Michael Carrick có lẽ đã hết (Ảnh: Getty Images)

Chiến thắng này góp phần đưa Chelsea trở lại top 4, tiếp tục cạnh tranh tấm vé dự Champions League. Còn với Man United, thời gian và sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo đội bóng dành cho HLV Carrick có lẽ đã cạn kiệt, và “Quỷ đỏ” tiếp tục trượt dài trong vòng xoáy khủng hoảng.