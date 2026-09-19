'CHEF SHOW' - nhạc kịch Hàn Quốc trở lại Hà Nội

Lấy cảm hứng từ bibimbap - món cơm trộn đặc trưng của Hàn Quốc, “CHEF SHOW” đưa khán giả vào không gian một căn bếp, nơi những đầu bếp cá tính cùng tranh tài bằng âm nhạc, vũ đạo và những màn trình diễn hài hước.

Poster chương trình.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Touring K-Arts của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, diễn ra tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Star Galaxy (Hà Nội) và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng). Chương trình bắt đầu tại Hà Nội từ ngày 24-9.

Điểm đặc biệt của “CHEF SHOW” là phần âm thanh, âm nhạc được biểu diễn trực tiếp bằng beatbox và a cappella (hát không nhạc đệm). Những âm thanh quen thuộc trong căn bếp như tiếng dao thái, nước sôi, tiếng nguyên liệu xèo xèo trên chảo được các nghệ sĩ biến hóa thành những nhịp điệu trên sân khấu.

Cùng với đó là các màn b-boying, nhào lộn và võ thuật. Câu chuyện được dẫn dắt qua cuộc so tài giữa hai đầu bếp với cá tính riêng biệt. “Red Chef” duyên dáng, quyến rũ, trong khi “Green Chef” nổi bật với kỹ năng sử dụng dao. Hai đầu bếp lần lượt tranh tài qua sushi, pizza, phở Việt Nam, trước khi bước vào phần thi cuối với bibimbap. Khán giả còn có cơ hội trực tiếp tham gia, thưởng thức món ăn và lựa chọn đầu bếp xuất sắc.

“CHEF SHOW” được dàn dựng theo hình thức phi ngôn ngữ, sử dụng chuyển động, biểu cảm và âm thanh thay cho lời thoại. Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình từng được biểu diễn tại 101 thành phố thuộc 38 quốc gia. Tại Việt Nam, “BIBAP” lần đầu đến Hà Nội năm 2023 và có hai buổi diễn liên tiếp kín chỗ.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Park Chan A cho biết, việc đưa phở Việt Nam cùng các món ăn tiêu biểu của nhiều quốc gia vào chương trình tạo nên sự giao thoa giữa những hương vị và nét văn hóa khác nhau, tương tự tinh thần của món bibimbap. Chương trình cũng hướng tới sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả.

Thông tin về lịch diễn và đăng ký tham dự được cập nhật trên trang Facebook của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.