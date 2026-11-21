Cụ thể, vào ngày 19/11, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm tại Km50+700 Quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Khoảng 15h30 cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra xe khách mang BKS 28B-007.97 do tài xế Nguyễn Đắc T. (sinh năm 1982, trú tại phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) điều khiển.

Qua kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 9h08 cùng ngày, tại Km39+100 Quốc lộ 6, tài xế T. đã điều khiển phương tiện chở một chiếc xe máy trong khoang hành khách.

Làm việc với tổ công tác, tài xế T. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết vận chuyển chiếc xe máy trên để giao cho một người tại Hà Nội. Tài xế cũng cam kết rút kinh nghiệm, không tái phạm sau khi bị xử lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra camera giám sát.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn Đắc T. về hành vi để hàng hóa trong khoang hành khách, quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 20, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Với lỗi vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 600.000-800.000 đồng.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã xử phạt hơn 1.100 trường hợp vi phạm liên quan đến xe kinh doanh vận tải hành khách. Trong đó, có 90 phương tiện chạy quá tốc độ, 14 trường hợp chở quá số người quy định và 6 trường hợp vi phạm quy định về đón, trả khách.