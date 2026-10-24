Check-in tại 'Chạm Việt Nam', người trẻ gửi gắm ước mơ

Hàng nghìn sinh viên, người dân đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) tham gia Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026.

Bên cạnh các gian hàng mua sắm, trải nghiệm công nghệ, khu vực check-in “Chạm Việt Nam” thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh...

... và gửi gắm những ước nguyện về học tập, công việc và cuộc sống.

Từ những lời chúc dành cho chương trình đến mong muốn cá nhân, mỗi tờ giấy ghi chú là một ước nguyện được gửi lại tại sự kiện.

Những mảnh giấy đủ màu sắc dần phủ kín khu vực trưng bày, tạo nên điểm nhấn thu hút người tham dự.

Nội dung được các bạn trẻ chia sẻ khá đa dạng. Bên cạnh lời “Chúc Ngày thanh toán số Việt Nam rực rỡ”, nhiều người gửi gắm mong muốn học tập tốt, sớm tốt nghiệp, công việc thuận lợi hay đạt được mục tiêu cá nhân.

Một số lời nhắn mang màu sắc hài hước, gần gũi với đời sống sinh viên như: “Nhiều tiền, xinh gái, tốt nghiệp sớm”, “Qua tích phân” hay "Mong muốn mua được vé concert day 2 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai tại Hà Nội". Những thông điệp ngắn gọn, cách thể hiện sáng tạo khiến khu vực Chạm Việt Nam trở thành một trong những điểm dừng chân được chú ý tại Sóng Festival 2026.

Diễn ra trong hai ngày 24-25/10, Ngày thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival có gần 70 gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp thanh toán hiện đại. Với chủ đề Chạm số - Sống xanh, sự kiện kết hợp các hoạt động mua sắm, ẩm thực, vui chơi và trải nghiệm công nghệ, tạo điều kiện để người tham dự trực tiếp sử dụng thanh toán số trong các hoạt động thường ngày.