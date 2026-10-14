Check-in 11 ngôi làng cổ đẹp như tranh ở Việt Nam, nhất định nên ghé một lần

Làng Lô Lô Chải, Tuyên Quang

Nằm ở độ cao khoảng 1.470m, Lô Lô Chải gây ấn tượng với những ngôi nhà trình tường bằng đất, mái ngói âm dương và hàng rào đá phủ rêu. Khung cảnh mộc mạc mang đậm dấu ấn văn hóa vùng cao khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thích khám phá bản sắc địa phương.

Phần lớn cư dân trong làng là người Lô Lô, vẫn gìn giữ nhiều nghề truyền thống như dệt, thêu, nấu rượu cùng các nghi lễ văn hóa lâu đời. Đến đây, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành, tìm hiểu đời sống người dân và kết hợp tham quan cột cờ Lũng Cú gần đó.

Làng cổ Thổ Hà, Bắc Ninh

Làng cổ Thổ Hà là điểm đến phù hợp cho những chuyến đi cuối tuần, nổi bật với vẻ đẹp bình dị của vùng quê Kinh Bắc. Hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình, những ngôi nhà cổ và con ngõ nhỏ phủ màu thời gian vẫn được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Dạo quanh làng, du khách có thể ghé đình Thổ Hà, tìm hiểu nghề làm bánh đa nem nổi tiếng và khám phá những dấu tích còn lại của làng gốm xưa. Không gian cổ kính cùng nhịp sống chậm rãi tạo nên sức hút riêng cho ngôi làng ven sông này.

Làng cổ Đường Lâm, Hà Nội

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40-45km, làng cổ Đường Lâm là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về không gian làng quê Bắc Bộ xưa. Nơi đây còn lưu giữ nhiều cổng làng, đình, đền, giếng cổ, đường làng và những ngôi nhà xây bằng đá ong đặc trưng của vùng xứ Đoài.

Du khách có thể đi bộ hoặc thuê xe đạp khám phá làng Mông Phụ, tham quan chùa Mía, đền thờ Phùng Hưng, Ngô Quyền và những ngôi nhà cổ. Chè lam, kẹo dồi cùng tương Đường Lâm là các đặc sản thường được lựa chọn để thưởng thức hoặc mua về làm quà.

Làng cổ Đông Ngạc, Hà Nội

Được biết đến với tên gọi Kẻ Vẽ, làng cổ Đông Ngạc nổi tiếng với truyền thống hiếu học và lịch sử khoa bảng lâu đời. Dù nằm trong khu vực đô thị, nơi đây vẫn còn nhiều công trình cổ như đình, chùa, nhà thờ họ, góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Một số địa điểm đáng chú ý gồm đình Đông Ngạc, chùa Tư Khánh, văn chỉ và các nhà thờ họ lâu đời. Với vị trí không quá xa trung tâm Hà Nội, Đông Ngạc thích hợp cho chuyến tham quan trong ngày của những người yêu thích kiến trúc, lịch sử và văn hóa địa phương.

Làng Nôm, Hưng Yên

Với lịch sử hơn 200 năm, làng Nôm vẫn bảo tồn khá rõ nét cấu trúc của một làng quê Bắc Bộ truyền thống. Những hình ảnh quen thuộc như cổng làng cổ, đình, chùa, ao làng, chợ Nôm, đường gạch và các ngôi nhà kiến trúc xưa tạo nên không gian trầm mặc, gần gũi.

Đến làng Nôm, du khách có thể tham quan cầu đá Nôm bắc qua sông Nguyệt Đức, ghé chùa Nôm và khám phá khu chợ cổ. Đi bộ qua những con đường làng cũng là cách để cảm nhận rõ hơn nhịp sống thường ngày và sự gắn kết giữa các công trình cổ với cộng đồng dân cư.

Làng cổ Phước Tích, Huế

Nằm bên dòng sông Ô Lâu, cách trung tâm Huế khoảng 40km, làng cổ Phước Tích hình thành từ thế kỷ XV và vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Những ngôi nhà rường, khu vườn xanh, đình, miếu cùng nghề gốm lâu đời tạo nên nét riêng của ngôi làng cổ miền Trung.

Du khách có thể đi bộ tham quan các nhà rường, tìm hiểu lịch sử làng và khám phá nghề làm gốm được truyền qua nhiều thế hệ. Một số trải nghiệm như làm gốm, làm bánh và thưởng thức đặc sản địa phương giúp chuyến đi thêm gần gũi với đời sống bản địa.

Làng cổ Lộc Yên, Đà Nẵng

Hình thành khoảng thế kỷ XV-XVI, làng cổ Lộc Yên hiện thuộc xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng. Năm 2019, nơi đây được xếp hạng Di tích quốc gia và từng được vinh danh trong danh sách những ngôi làng cổ đẹp của Việt Nam.

Lộc Yên gây ấn tượng với những ngõ đá, bậc thang, cổng và hàng rào đá phủ rêu, xen giữa các ngôi nhà gỗ cổ cùng vườn cây xanh mát. Du khách có thể thong thả đi bộ quanh làng, ngắm những công trình đá lâu đời và ghé thăm các ngôi nhà cổ để tìm hiểu nếp sống truyền thống.

Làng Lò, Đắk Lắk

Nằm ở khu vực ven biển Đắk Lắk, làng Lò thu hút du khách bởi những dãy nhà mái ngói đỏ xây san sát, nhiều căn có từ thập niên 1960. Các con hẻm nhỏ, hàng dừa và những bức tường vôi cũ tạo nên khung cảnh bình dị, mang đậm hơi thở làng chài ven biển.

Khi đến đây, du khách có thể đi bộ qua những lối nhỏ dẫn ra biển, ngắm mái ngói đỏ dưới nắng sớm và quan sát cảnh thuyền cá trở về bờ. Vào buổi chiều, ánh nắng phủ lên những dãy nhà ven biển khiến khung cảnh thêm thơ mộng, thích hợp để chụp ảnh và khám phá đời sống ngư dân.

Làng cổ Kon K’Tu, Quảng Ngãi

Nằm bên sông Đăk Bla, Kon K’Tu là một trong những ngôi làng lâu đời của người Ba Na ở Tây Nguyên, với lịch sử hơn 300 năm. Nơi đây vẫn bảo tồn nhiều nét văn hóa truyền thống thông qua kiến trúc nhà rông, nhà sàn và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Điểm nhấn của làng là nhà rông nằm ở vị trí trung tâm, xung quanh là những ngôi nhà sàn đặc trưng. Du khách có thể tìm hiểu nghề dệt truyền thống, thưởng thức âm thanh cồng chiêng, xem múa xoang và khám phá đời sống văn hóa của người Ba Na.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp, Đồng Tháp

Làng cổ Đông Hòa Hiệp, thuộc xã Cái Bè, nổi tiếng với những ngôi nhà cổ Nam Bộ có tuổi đời hơn 150 năm. Khác với nhiều làng cổ nằm tập trung trong không gian hẹp, các ngôi nhà tại đây thường nằm xen giữa những vườn cây ăn trái, tạo nên khung cảnh xanh mát và thoáng đãng.

Du khách có thể tham quan nhà cổ, dạo vườn, thưởng thức trái cây và tìm hiểu các nghề truyền thống như làm cốm, bánh tráng, bánh phồng sữa. Một số nhà cổ còn phục vụ lưu trú, phù hợp với những người muốn trải nghiệm cuộc sống miền Tây sông nước và khám phá nét sinh hoạt mộc mạc của người dân địa phương.

Làng cổ Long Tuyền, Cần Thơ

Làng cổ Long Tuyền gắn liền với lịch sử khai phá vùng đất phương Nam và sở hữu nhiều công trình văn hóa, kiến trúc, tôn giáo lâu đời. Trong đó, nhà cổ Bình Thủy là điểm tham quan nổi bật, được nhiều du khách biết đến khi khám phá Cần Thơ.

Từ Long Tuyền, du khách có thể kết hợp tham quan nhà cổ Bình Thủy, đình Bình Thủy, chùa Nam Nhã và các vườn cây trong khu vực. Đây là lựa chọn phù hợp cho hành trình tìm hiểu chiều sâu văn hóa địa phương, bên cạnh những điểm đến quen thuộc như bến Ninh Kiều hay chợ nổi Cái Răng.