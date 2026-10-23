Chè Văn Hán từng bước xây dựng thương hiệu

Nhiều hợp tác xã trên địa bàn xã Văn Hán đầu tư máy móc, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm chè.

Ở Văn Hán, cây chè đã gắn bó với đời sống người dân qua nhiều thế hệ. Những triền đồi được phủ xanh bởi chè không chỉ tạo nên diện mạo đặc trưng của vùng đất mà còn là nguồn sinh kế của nhiều hộ dân.

Để làm ra những búp chè có chất lượng, người trồng phải chăm chút từ khâu làm đất, chăm sóc, thu hái đến chế biến. Mỗi công đoạn đều ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc, hương thơm và vị của sản phẩm.

Ông Phạm Minh Tuấn, xóm Phả Lý, xã Văn Hán, cho biết, cùng với cây trè trung du, hiện nay, nhiều hộ dân ở đây cũng trồng các loại chè cành cho năng suất cao hơn. Trong quá trình chăm sóc, bà con đều tuân thủ đúng các quy trình theo hướng dẫn và chủ yếu sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây.

Từ yêu cầu ngày càng cao của thị trường, cách làm chè tại Văn Hán cũng từng bước thay đổi. Người dân chú trọng hơn đến quy trình chăm sóc, sử dụng vật tư đầu vào an toàn, thu hái đúng kỹ thuật và kiểm soát các công đoạn chế biến. Bên cạnh chất lượng, câu chuyện về nguồn gốc sản phẩm cũng ngày càng được quan tâm.

Vùng nguyên liệu được chuẩn hóa, quy trình sản xuất từng bước hoàn thiện; bao bì, nhãn mác được đầu tư nhằm cung cấp thông tin rõ ràng hơn cho người tiêu dùng. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để sản phẩm chè Văn Hán tạo dựng uy tín, nâng cao giá trị và tiếp cận những thị trường rộng hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Vân, Giám đốc Hợp tác xã Thái Minh, xã Văn Hán, cùng với việc làm mẫu mã bao bì đẹp để phù hợp với thị hiếu của khách hàng, đơn vị cũng luôn quan tâm đến chất lượng của sản phẩm. Bởi nếu chất lượng không đảm bảo thì sẽ không có chỗ đứng trên thị trường.

Văn Hán hiện có gần 1.500ha chè, trong đó hơn 1.400ha đang cho thu hoạch, sản lượng đạt khoảng 12.000 tấn/năm. Giá trị sản xuất ước đạt gần 300 triệu đồng/ha. Toàn xã hiện có 6 hợp tác xã, tổ hợp tác chè và 8 sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP 3-4 sao.

Vùng trồng chè ở xã Văn Hán.

Từ sản xuất nhỏ lẻ, việc liên kết giữa các hộ dân và hợp tác xã đang được chú trọng. Cùng với đó là yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và hình thức sản phẩm.

Khi thị trường ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng, việc xây dựng thương hiệu không còn chỉ dừng ở một cái tên hay mẫu bao bì. Đó là quá trình lâu dài, bắt đầu từ chính vùng nguyên liệu và từng công đoạn tạo ra sản phẩm.

Ông Nguyễn Kim Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán chia sẻ: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Văn Hán nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó, cây chè tiếp tục được xác định là sản phẩm chủ lực, phát triển theo hướng sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ và gắn với chuỗi giá trị.

Giữa những đồi chè xanh, giá trị của chè Văn Hán đang được tạo nên từ công sức của người trồng, sự chủ động của các hợp tác xã và định hướng phát triển của địa phương. Hành trình xây dựng thương hiệu có thể còn nhiều việc phải làm. Đó là tiếp tục nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, đầu tư chế biến, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và mở rộng thị trường tiêu thụ.