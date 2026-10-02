Chè Thái Nguyên có 'cửa ngõ số' kết nối sản phẩm với người tiêu dùng

Tỉnh Thái Nguyên vừa đưa vào vận hành Cổng nhận diện số thương hiệu “Chè Thái Nguyên”, hướng tới hình thành một điểm truy cập thống nhất để kết nối sản phẩm, dữ liệu và người tiêu dùng trên môi trường số.

Họp báo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, nơi tỉnh Thái Nguyên giới thiệu mã nhận diện thương hiệu “Chè Thái Nguyên”.

Hệ thống được giới thiệu trong khuôn khổ Họp báo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, đồng thời là một trong những giải pháp phục vụ quản lý, bảo vệ, quảng bá và phát triển thương hiệu chè của địa phương.

Thay vì thông tin phân tán ở nhiều nguồn, người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà phân phối, đối tác, cơ quan quản lý và báo chí có thể sử dụng một cổng chung để tra cứu, đối chiếu dữ liệu liên quan đến chủ thể sản xuất và sản phẩm.

130 sản phẩm chè được số hóa dữ liệu

Cổng nhận diện số sử dụng tên miền chính thức chethainguyen.gov.vn, thuộc không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Hệ thống đồng thời được cấp quyền sử dụng mã số, mã vạch 89353881 theo Quyết định số 3608/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phục vụ cấu trúc định danh.

Đến thời điểm ra mắt, các cấu phần cốt lõi đã cơ bản hoàn thành. Dữ liệu của 48 doanh nghiệp, hợp tác xã và 130 sản phẩm chè tham gia thí điểm đã được cập nhật, chuẩn hóa trên hệ thống.

Mỗi chủ thể, sản phẩm được xây dựng hồ sơ số, tích hợp thông tin giới thiệu, hình ảnh, dữ liệu OCOP, mã định danh, thông tin truy xuất nguồn gốc cùng các nội dung quảng bá, truyền thông liên quan.

Việc tập trung dữ liệu trên một nền tảng giúp từng bước hình thành hệ sinh thái thông tin chung cho thương hiệu Chè Thái Nguyên, thay vì mỗi doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tự xây dựng các kênh nhận diện riêng lẻ.

Video clip "Tinh hoa từ đất trà - Chè Thái Nguyên". Nguồn: Cổng nhận diện thương hiệu Chè Thái Nguyên.

Quét QR để tra cứu thông tin sản phẩm

Cách sử dụng được thiết kế đơn giản. Người dùng chỉ cần mở camera hoặc ứng dụng quét QR trên điện thoại, quét mã nhận diện được gắn trên sản phẩm để truy cập Cổng và tra cứu thông tin.

Từ mã QR, người dùng có thể tiếp cận các lớp dữ liệu về doanh nghiệp, hợp tác xã, sản phẩm và các thông tin liên quan đã được tích hợp trên hệ thống.

Bên cạnh chức năng nhận diện và quảng bá thương hiệu, Cổng còn hỗ trợ kết nối thông tin định danh, truy xuất và đối chiếu dữ liệu; đồng thời liên kết các vùng chè, cơ sở sản xuất, làng nghề, điểm giới thiệu sản phẩm, hoạt động du lịch và các thành tố trong hệ sinh thái chè Thái Nguyên.

Đối với cơ quan quản lý, hệ thống cũng hỗ trợ cập nhật, quản trị, thống kê dữ liệu và phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Việc số hóa theo hướng này giúp mở rộng nhận diện thương hiệu từ bao bì, nhãn mác sang dữ liệu. Người tiêu dùng không chỉ nhìn thấy tên sản phẩm mà có thêm một kênh để tìm hiểu chủ thể sản xuất, nguồn gốc và các thông tin liên quan trước khi lựa chọn.

Vùng nguyên liệu chè Thái Nguyên đang từng bước được số hóa, gắn với quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên.

Mã QR không thay thế chứng nhận chất lượng

Đáng chú ý, mã nhận diện được xác định là điểm truy cập số, không phải giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Mã QR cũng không thay thế mã số, mã vạch, mã truy xuất nguồn gốc, nhãn hàng hóa, các chứng nhận hoặc những nghĩa vụ pháp lý khác của doanh nghiệp và sản phẩm theo quy định.

Việc phân định rõ chức năng này giúp tránh tình trạng người tiêu dùng hiểu mã nhận diện thương hiệu như một hình thức chứng nhận chất lượng hoặc xác nhận độc lập về sản phẩm.

Giá trị chính của hệ thống nằm ở khả năng tập hợp và kết nối dữ liệu, qua đó tạo thêm công cụ để người tiêu dùng tra cứu, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và cơ quan quản lý theo dõi, cập nhật thông tin.

Theo kế hoạch, Cổng nhận diện số tiếp tục được cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thiện chức năng trong quá trình phục vụ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Sau Festival, kết quả triển khai và hiệu quả vận hành sẽ được tổng hợp, đánh giá để xem xét phương án duy trì, hoàn thiện hệ thống trong giai đoạn tiếp theo.

Việc xây dựng Cổng nhận diện số cũng cho thấy hướng tiếp cận mới trong phát triển thương hiệu Chè Thái Nguyên: Không chỉ quảng bá một sản phẩm đặc sản, mà từng bước gắn sản phẩm với dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, thương mại và trải nghiệm của người tiêu dùng trên môi trường số.