Chế tạo vật liệu tiên tiến từ chất thải công nghiệp - Hướng đi cho ngành lọc hóa dầu

Quang cảnh chung tại hội thảo.

Tham dự hội thảo có TS. Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU; TS. Lê Quốc Phong - Phó Hiệu trưởng PVU; PGS.TS. Dương Minh Hải - diễn giả khách mời đến từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS); cùng đông đảo giảng viên, sinh viên ngành kỹ thuật hóa học và các sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học tại trường.

TS. Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU trân trọng giới thiệu PGS.TS. Dương Minh Hải là một trong những nhà khoa học Việt Nam có uy tín trên trường quốc tế, sở hữu nền tảng học thuật vững chắc và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Đặc biệt, PGS.TS. Dương Minh Hải hiện đang tích cực cộng tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại PVU.

Nhân dịp này, Hiệu trưởng PVU kêu gọi toàn thể sinh viên tham gia vào các nhóm nghiên cứu khoa học của trường nhằm học hỏi kiến thức từ các chuyên gia đầu ngành, qua đó tạo bước đệm vững chắc cho con đường học tập và sự nghiệp trong tương lai.

PGS.TS. Dương Minh Hải chia sẻ những nội dung chuyên sâu về chất liệu Aerogel - một hướng đi đột phá trong tái chế và nâng cao giá trị chất thải công nghiệp.

Tại hội thảo, PGS.TS. Dương Minh Hải đã chia sẻ những nội dung chuyên sâu về chất liệu Aerogel - một hướng đi đột phá trong tái chế và nâng cao giá trị chất thải công nghiệp. Bên cạnh hàm lượng học thuật cao, PGS.TS. Dương Minh Hải còn truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các bạn sinh viên PVU về phương pháp tư duy, tác phong làm việc khoa học, kỷ luật và hiệu quả. Ông cũng nhắn nhủ thế hệ kỹ sư tương lai về sứ mệnh cao cả: Học tập, cống hiến để phụng sự và phát triển đất nước.

Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS. Dương Minh Hải bộc bạch: "Không chỉ là những bài giảng về trí tuệ nhân tạo tạo sinh, hóa lý, xúc tác hay vật liệu tiên tiến, điều tôi mong muốn hơn cả là giúp các bạn thấy rằng, khoa học không chỉ để học, mà để tạo ra giá trị, giải quyết những vấn đề thực tiễn và góp phần kiến tạo tương lai đất nước”.

Sinh viên PVU chăm chú lắng nghe chia sẻ của PGS.TS. Dương Minh Hải.

Những câu chuyện về nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến bằng sáng chế, về vật liệu tái chế từ chất thải đến công nghệ xanh và thương mại hóa, PGS.TS. Dương Minh Hải kỳ vọng các bạn trẻ hiểu rằng, đổi mới sáng tạo bắt đầu từ niềm đam mê khám phá, nhưng chỉ thực sự tạo ra tác động khi tri thức được chuyển hóa thành những giải pháp hữu ích cho xã hội.

PGS.TS. Dương Minh Hải cùng các thầy cô PVU tham gia thực hiện "Nghiên cứu tổng hợp vật liêu Aerogels từ phế thải nông nghiệp".

“Tương lai của Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển bền vững, vật liệu tiên tiến và công nghệ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào một thế hệ trẻ dám nghĩ khác, dám bước ra khỏi vùng an toàn, biết kết nối nhiều lĩnh vực và kiên trì biến những ý tưởng lớn thành hiện thực”, PGS.TS. Dương Minh Hải nhấn mạnh. Ông cho rằng, nếu sau mỗi buổi học, chỉ cần một vài sinh viên nuôi dưỡng niềm tin "Tôi có thể tạo ra một điều gì đó có ý nghĩa cho Việt Nam và cho thế giới", thì giá trị của những buổi đứng lớp đã vượt xa một bài học thông thường.

Thầy trò PVU cùng PGS.TS. Dương Minh Hải tại hội thảo.

Buổi hội thảo khép lại trong không khí sôi nổi và thành công tốt đẹp, góp phần trang bị hành trang vững chắc cho thế hệ kỹ sư của PVU trên hành trình bước ra biển lớn.

Tiếp nối chuỗi hoạt động học tập và nghiên cứu ý nghĩa này, trong thời gian tới, PGS.TS. Dương Minh Hải sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường thông qua chương trình đào tạo chuyên đề “Applied Generative AI” (Trí tuệ nhân tạo tạo sinh ứng dụng) dành cho sinh viên PVU. Đây sẽ là một bước đệm công nghệ quan trọng, giúp các bạn trẻ cập nhật xu hướng số hóa và làm chủ các công cụ hiện đại trong học tập và nghiên cứu khoa học.