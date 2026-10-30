'Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng', 10 đối tượng lĩnh án

Ngày 30/10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo về các tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo tại phiên toà.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990), Phạm Văn Tuấn (SN 1990), Trần Văn Minh (SN 1993), Trần Minh Đức (SN 1996), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình; Vũ Mạnh Quyết (SN 1987, trú phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh); Trần Hữu Tráng (SN 1997, trú phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai); Sầm Văn Thuyên (SN 1985, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai); Đỗ Cao Thành (SN 1991, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ); Phùng Văn Sỹ (SN 1986, trú xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Công Quý (SN 1994, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng).

Theo cáo trạng, từ năm 2024 đến tháng 4/2026, Nguyễn Đức Hiệp đã mua 70 thân súng của Trần Hữu Tráng với tổng số tiền 364 triệu đồng để chế tạo trái phép súng thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Sau khi chế tạo, Hiệp bán súng cho nhiều đối tượng, trong đó có một người ở Hà Tĩnh, với tổng số tiền 84,9 triệu đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 65 thân súng và 130 viên đạn, đều thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Cáo trạng cũng xác định hành vi phạm tội của các bị cáo: Sầm Văn Thuyên, Phạm Văn Tuấn, Trần Văn Minh, Đỗ Cao Thành, Phùng Văn Sỹ, Trần Minh Đức, Vũ Mạnh Quyết và Nguyễn Công Quý trong việc chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trong vụ án này, Nguyễn Đức Hiệp được xác định giữ vai trò chính, là người khởi xướng việc chế tạo 70 thân súng. Đồng thời, thực hiện hành vi mua bán trái phép 1 khẩu súng, tàng trữ trái phép 2 khẩu súng và 130 viên đạn chì thuộc danh mục vũ khí quân dụng; lắp ráp, tàng trữ số lượng lớn súng, thân súng và liên hệ với các đối tượng khác để thực hiện hành vi phạm tội.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Hiệp 30 tháng tù; Trần Hữu Tráng và Vũ Mạnh Quyết cùng mức án 18 tháng tù; Phạm Văn Tuấn và Trần Văn Minh cùng mức án 15 tháng tù.

Các bị cáo: Nguyễn Công Quý, Sầm Văn Thuyên, Trần Minh Đức, Phùng Văn Sỹ và Đỗ Cao Thành cùng bị phạt 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.