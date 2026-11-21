Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc, gần gũi với thiên nhiên như thi thiết kế trang phục với chủ đề “Sắc màu từ rừng”, thi giã bánh giầy, leo núi, vẽ tranh, trò chơi dân gian và trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương.

Quang cảnh Ngày hội Rừng xanh xã Chế Tạo.

Mỗi hoạt động đều mang đến những trải nghiệm thú vị, khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc, đồng thời tạo cơ hội để người dân thể hiện sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết và nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Giã bánh giầy là một trong những hoạt động thu hút đông du khách.

Điểm nhấn của ngày hội là sự kết hợp giữa các hoạt động văn hóa truyền thống với trải nghiệm khám phá thiên nhiên. Qua đó, ngày hội góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của rừng đối với đời sống, khuyến khích người dân chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và tài nguyên thiên nhiên.

Đại diện thôn Pú Vá giới thiệu mâm bánh dày của thôn.

Thông qua ngày hội, xã Chế Tạo hướng tới bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá cảnh quan thiên nhiên và hình ảnh con người địa phương.

Xã cũng kỳ vọng từng bước phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Biểu diễn khèn Mông tại Ngày hội Rừng xanh.

Giới thiệu đặc sản của thôn Chế Tạo.