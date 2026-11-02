Chế Tạo đưa nghị quyết vào cuộc sống từ những việc làm thiết thực

Từ hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi đến hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Chế Tạo đang góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với cuộc sống, tạo động lực để người dân phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập.

Địa hình đồi núi chia cắt, giao thông đi lại còn khó khăn, đời sống của một bộ phận người dân Chế Tạo vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện đó, để chủ trương, chính sách thực sự vào cuộc sống, đội ngũ cán bộ cơ sở không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải gần dân, hiểu phong tục, tập quán và nắm những khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Xác định xây dựng Đảng gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Chế Tạo chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe và phục vụ Nhân dân được cụ thể hóa bằng những chuyến công tác xuống thôn, bản, những buổi hướng dẫn kỹ thuật ngay trên nương, ngoài ruộng và sự hỗ trợ kịp thời trong quá trình sản xuất.

Từ hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây trồng, vật nuôi đến trao đổi bên nương, ruộng, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã luôn sát cánh cùng người dân, truyền đạt kiến thức dễ hiểu, dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện từng hộ.

Hiện nay, xã Chế Tạo có khoảng 518,4 ha cây trồng, trong đó diện tích lúa khoảng 268 ha, ngô khoảng 205 ha, còn lại là rau màu và các loại cây trồng khác.

Chăn nuôi cũng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế hộ gia đình, với tổng đàn gia súc hơn 4.000 con. Để duy trì sản xuất ổn định, cán bộ Trung tâm thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn thời vụ, cơ cấu giống, chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh; đồng thời vận động các hộ vệ sinh chuồng trại, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Cùng với duy trì sản xuất truyền thống, xã Chế Tạo khuyến khích người dân đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tại thôn Kể Cả, gia đình ông Giàng A Dờ đã tham gia mô hình trồng mắc ca, kỳ vọng tạo thêm nguồn thu trong tương lai.

Với người dân vùng cao, phát triển cây trồng mới đòi hỏi cân nhắc điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, kỹ thuật chăm sóc và thị trường tiêu thụ. Vì vậy, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi sinh trưởng cây trồng, giúp người dân có thêm kiến thức, từng bước áp dụng mô hình sản xuất phù hợp.

Ông Giàng A Dờ chia sẻ: “Trước đây, gia đình chủ yếu trồng những cây quen thuộc. Khi được cán bộ tuyên truyền về cây mắc ca, gia đình mạnh dạn tham gia. Chúng tôi mong cây phát triển tốt, phù hợp với đất đai và sau này có thêm thu nhập cho gia đình”.

Hiệu quả kinh tế của mô hình vẫn cần thêm thời gian để đánh giá. Tuy nhiên, việc người dân mạnh dạn tìm hiểu, thử nghiệm cây trồng mới cho thấy những chuyển biến bước đầu trong tư duy sản xuất. Thay vì chỉ dựa vào những cây trồng quen thuộc, một số hộ đã chủ động tìm kiếm hướng đi mới, kỳ vọng cải thiện sinh kế lâu dài.

Bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Chế Tạo chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, đồng thời phản ánh những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian qua, Trung tâm đã thực hiện hơn 150 tin, bài, ma-két tuyên truyền, tập trung vào hoạt động của cấp ủy, chính quyền; các phong trào thi đua; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; sản xuất nông nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng và những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tại cơ sở.

Theo ông Hảng A Ký - Bí thư Đảng ủy xã Chế Tạo, công tác thông tin, tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phản ánh các sự kiện mà còn hướng đến lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Việc giới thiệu các mô hình sản xuất hiệu quả, biểu dương những hộ gia đình vươn lên phát triển kinh tế hay chia sẻ những việc làm ý nghĩa sẽ góp phần nhân rộng cách làm tốt, tạo động lực để người dân học hỏi, làm theo.

Thông qua các tin, bài và sản phẩm tuyên truyền trực quan như ma-két, băng rôn, khẩu hiệu, những nội dung thiết thực được chuyển tải đến người dân bằng hình thức phù hợp. Qua đó, người dân có thêm thông tin về chủ trương, chính sách và nhiệm vụ phát triển của địa phương, hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng quê hương.

Đối với địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn như Chế Tạo, công tác tuyên truyền chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nội dung gắn với thực tiễn, cách thể hiện gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp nhận.

Những mô hình sản xuất hiệu quả, những tấm gương vượt khó hay những chuyển biến tích cực trong đời sống khi được phản ánh kịp thời sẽ góp phần khơi dậy tinh thần chủ động, ý chí vươn lên trong cộng đồng.