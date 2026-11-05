Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội có 6 nhân sự, gửi ngân hàng hơn 450 tỷ đồng

Doanh thu quý 3 giảm hơn một nửa

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2,26 tỷ đồng, giảm khoảng 54,4% so với mức 4,97 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm từ 2,21 tỷ đồng xuống còn khoảng 747 triệu đồng, đưa lợi nhuận gộp đạt 1,52 tỷ đồng, giảm gần 45%.

Doanh thu quý 3 của Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện giảm hơn một nửa.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt gần 9,9 tỷ đồng, thấp hơn mức 12,33 tỷ đồng của quý 3/2025. Đây tiếp tục là nguồn thu quan trọng, cao gấp hơn 4 lần doanh thu thuần trong quý.

BTH không phát sinh chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 610,8 triệu đồng, giảm khoảng 50,7% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 8,64 tỷ đồng, giảm khoảng 19,7% so với mức 10,76 tỷ đồng của quý 3/2025.

Giải trình về kết quả kinh doanh, BTH cho biết trong quý 3/2026, công ty chỉ bàn giao và ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của một căn chung cư. Đây là nguyên nhân chính khiến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh.

Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh doanh của BTH vẫn tăng trưởng tích cực. Doanh thu thuần đạt khoảng 87,8 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 88,6 tỷ đồng, gấp 2,8 lần năm trước.

Gần 479 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn

Một trong những điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính của BTH là quy mô tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 626 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận gần 478,8 tỷ đồng, tương đương 72,4% tổng tài sản. Riêng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đạt khoảng 453,5 tỷ đồng.

Gần 479 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Các khoản tiền gửi được phân bổ tại nhiều tổ chức tín dụng, gồm khoảng 163,6 tỷ đồng tại VPBank, 145,9 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng, 90,8 tỷ đồng tại VietinBank và hơn 53 tỷ đồng tại các ngân hàng khác.

Theo giải trình của doanh nghiệp, dòng tiền nhàn rỗi từ hoạt động mua bán nhà được gửi ngân hàng trong quý 3/2026 ở mức khoảng 453 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 1.017 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù vậy, mặt bằng lãi suất tiền gửi tăng đã giúp doanh thu tài chính chỉ giảm khoảng 19,5%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của BTH giảm từ hơn 187 tỷ đồng đầu năm xuống còn khoảng 104,6 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Đáng chú ý, doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 521,4 tỷ đồng.

6 nhân sự, vốn điều lệ 250 tỷ đồng, hoạt động chính là kinh doanh bất động sản

Theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/9/2026, BTH có 6 nhân viên. Công ty có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, trụ sở tại số 55 đường K2, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Dù tên gọi gắn với lĩnh vực chế tạo biến thế và vật liệu điện, hoạt động chính trong kỳ hiện tại của doanh nghiệp là kinh doanh bất động sản.

Nguồn thu và lợi nhuận tăng mạnh trong những năm gần đây gắn với quá trình bàn giao sản phẩm tại dự án tổ hợp chung cư và nhà liền kề Hoàng Thành Pearl ở khu vực Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tính đến ngày 30/9/2026, BTH đã ghi nhận kết quả kinh doanh của 329/334 căn hộ chung cư và 17/25 căn nhà liền kề tại dự án này.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cũng đã thực hiện hai đợt chi trả cổ tức trong năm 2025 và 2026 với tổng tỷ lệ 270%, tương ứng số tiền khoảng 675 tỷ đồng theo thông tin được công bố.

Việc duy trì lượng tiền gửi ngân hàng lớn, trong khi bộ máy nhân sự chỉ có 6 người và hoạt động kinh doanh tập trung vào bất động sản, là những nét đáng chú ý trong bức tranh tài chính của BTH.