Chê suất cơm gà giá 260 baht, người đàn ông Thái Lan bị yêu cầu bồi thường 1 triệu baht

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Theo truyền thông Thái Lan, người đàn ông này đưa con đến khám tại một bệnh viện ở Bangkok và dùng bữa tại khu ăn uống của bệnh viện.

Sau khi gọi suất cơm gà xào húng quế ăn kèm trứng rán và một phần nước chấm, ông mới phát hiện mức giá lên tới 260 baht khi thanh toán.

Bất ngờ trước giá bán, người này đã quay video món ăn và đăng tải lên Facebook cùng với bình luận cho rằng mức giá trên là "đắt kinh khủng". Trong video, ông nhắc đến tên bệnh viện nhưng không nêu tên quán ăn cụ thể.

Người đàn ông cho biết ban đầu ông không nghĩ đoạn video sẽ thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, bài đăng nhận được hơn 8.000 bình luận, chủ yếu nhận xét về mức giá của món ăn.

Sau đó, ông nhận được thông báo từ tòa án cho biết quán ăn yêu cầu ông bồi thường 1 triệu baht, đồng thời cáo buộc ông vi phạm Đạo luật Tội phạm máy tính và các quy định về tội phỉ báng của Thái Lan.

Bình luận về vụ việc, luật sư người Thái Lan Monchai Chongkrairattanakul cho rằng người tiêu dùng có quyền đưa ra nhận xét và phê bình doanh nghiệp nếu nội dung phản ánh trung thực sự việc.

Theo luật sư Mochai, một bài đánh giá sẽ không vi phạm Đạo luật Tội phạm máy tính nếu không chứa thông tin sai sự thật, song vẫn có thể phát sinh tranh chấp liên quan đến hành vi phỉ báng.

Luật sư cũng khuyến cáo người dùng mạng xã hội nên dựa trên các thông tin có thể kiểm chứng, lựa chọn ngôn từ cẩn trọng và tránh bóp méo thông tin hoặc hình ảnh khi đánh giá sản phẩm, dịch vụ.

Đến nay, bệnh viện và quán ăn liên quan chưa đưa ra phản hồi công khai về vụ việc.

Theo The Thaiger