Chế phẩm diệt khuẩn nhập khẩu phải bổ sung nhãn tiếng Việt trước khi bán ra thị trường

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng hóa chất, quản lý chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. Một trong những nội dung đáng chú ý là các yêu cầu về ghi nhãn nhằm cung cấp thông tin đầy đủ hơn cho người sử dụng, đồng thời phục vụ công tác quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Theo Bộ Y tế, việc xây dựng thông tư nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư số 24/2026/QH16; tiếp tục hoàn thiện quy định quản lý việc sử dụng hóa chất an toàn trong sản xuất chế phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm sau khi Nghị định số 91/2016/NĐ-CP được bãi bỏ từ ngày 1/3/2026.

Cơ quan soạn thảo cho rằng quy định mới sẽ góp phần bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo căn cứ triển khai các phương thức kiểm tra chất lượng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế.

Với những chế phẩm có hoạt chất dễ bay hơi hoặc dễ thay đổi định lượng, như một số chế phẩm diệt khuẩn, dự thảo yêu cầu ghi cả thời hạn sử dụng sau khi mở nắp bao bì trực tiếp. Ảnh minh hoạ

Theo dự thảo, việc ghi nhãn và sử dụng nhãn điện tử đối với chế phẩm lưu thông trong nước, nhập khẩu phải tuân thủ quy định về ghi nhãn hàng hóa tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, hướng dẫn về phân loại và ghi nhãn hóa chất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng thời đáp ứng các yêu cầu riêng đối với nhóm sản phẩm này.

Cụ thể, nhãn chế phẩm phải thể hiện tên thương mại; nhãn hiệu đã đăng ký sở hữu trí tuệ nếu có; kèm cụm từ xác định rõ công dụng, chẳng hạn “Chế phẩm diệt… trong gia dụng” hoặc “Chế phẩm diệt khuẩn dùng trong y tế”.

Thông tin về thành phần, hàm lượng hoạt chất, hóa chất nguy hiểm và phụ gia cộng hưởng (nếu có) cũng phải được thể hiện trên nhãn. Đối với chế phẩm diệt khuẩn, nhãn cần ghi rõ hiệu lực diệt khuẩn và tên vi sinh vật bị tiêu diệt.

Ngoài ra, sản phẩm phải có thông tin về công dụng, liều lượng và hướng dẫn sử dụng; tiêu chuẩn công bố áp dụng; hạn sử dụng.

Một nội dung khác được nhấn mạnh là cảnh báo nguy cơ gây hại đối với sức khỏe con người và môi trường. Nhãn cũng phải cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại của đơn vị chịu trách nhiệm về chế phẩm; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu; biện pháp xử lý khi bị nhiễm chế phẩm và thông tin xuất xứ.

Dự thảo đồng thời đề cập việc sử dụng mã vạch, mã QR, mã DataMatrix hoặc loại mã phù hợp trên nhãn để phục vụ truy xuất nguồn gốc, cung cấp hướng dẫn sử dụng điện tử và thực hiện ghi nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử nếu có.

Đối với chế phẩm nhập khẩu vào Việt Nam nhưng nhãn gốc chưa thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc, đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm và đơn vị nhập khẩu có trách nhiệm bổ sung nhãn phụ bằng tiếng Việt sau khi thông quan.

Nội dung nhãn phụ phải được dịch từ các thông tin bắt buộc trên nhãn gốc, đồng thời bổ sung những nội dung còn thiếu theo quy định. Việc bổ sung không được làm sai lệch hoặc gây hiểu nhầm về thông tin trên nhãn gốc, phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của chế phẩm.

Nhãn phụ phải được gắn trước khi sản phẩm được đưa ra lưu thông trên thị trường và không được làm mất hoặc thay thế nhãn gốc.

Bộ Y tế đề xuất mới nhất về ghi nhãn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế. Hình ảnh có sử dụng AI

Về hình thức, dự thảo yêu cầu tên thương mại của chế phẩm phải được viết liên tục, đúng với văn bản thông báo lưu hành và có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn.

Nhãn phải được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ hoặc rách trong quá trình lưu thông, bảo quản, vận chuyển và sử dụng; được gắn chặt hoặc in trên bao bì. Nền nhãn không được sử dụng màu trùng với màu chỉ độ độc của chế phẩm.

Đối với chế phẩm có kích thước nhỏ hoặc bao bì trực tiếp không đủ diện tích để thể hiện toàn bộ thông tin bắt buộc, dự thảo yêu cầu vẫn phải ghi trên sản phẩm hoặc bao bì các nội dung gồm tên hàng hóa, tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa và xuất xứ. Các thông tin còn lại phải được thể hiện trên nhãn kèm theo chế phẩm.

Riêng chế phẩm có độ độc nhóm III, IV theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất, dự thảo yêu cầu ghi rõ khuyến cáo việc sử dụng được thực hiện bởi đơn vị cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.