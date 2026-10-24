Che giấu sở hữu cổ phiếu, hai lãnh đạo CMH Việt Nam bị phạt 450 triệu đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Văn Trung và bà Đinh Thị Thủy, với tổng số tiền phạt 450 triệu đồng.

Cụ thể, ông Trần Văn Trung bị phạt 225 triệu đồng do sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên người khác để giao dịch cổ phiếu CMS, qua đó che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

Theo thông báo của cơ quan quản lý, trong giai đoạn từ ngày 13/1/2022 đến ngày 22/9/2023, ông Trung đã sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên Trần Ngọc Linh, mở tại Công ty CP Chứng khoán MB, để mua bán cổ phiếu CMS.

Hai lãnh đạo Tập đoàn CMH Việt Nam bị xử phạt vì sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên người khác để giao dịch cổ phiếu, nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Tương tự, bà Đinh Thị Thủy bị phạt 225 triệu đồng vì hành vi che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS nhằm trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

Trong giai đoạn từ ngày 3/12/2010 đến ngày 15/8/2024, bà Thủy đã sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên Nguyễn Thúy Dung, mở tại Công ty CP Chứng khoán FPT, để thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu CMS.

Theo Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, ông Trung giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam, trong khi bà Thủy là Kế toán trưởng của công ty này.

Có trụ sở tại số 33 Cầu Diễn, phường Xuân Phương, TP Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, kinh doanh thương mại, dịch vụ và xây lắp.

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026, Phó Tổng giám đốc Trần Văn Trung không sở hữu cổ phiếu CMS nào. Trong khi đó, Kế toán trưởng Đinh Thị Thủy nắm giữ 114.686 cổ phiếu CMS, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,451%.