Che giấu 1.300 tỷ đồng doanh thu, Phó Tổng giám đốc Công ty Cadisun kháng cáo

TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Thành (SN 1966, Phó Tổng giám đốc Công ty Cadisun) xin giảm nhẹ hình phạt.

Phó Tổng giám đốc Công ty Cadisun kháng cáo. Ảnh: AI

Bị cáo Nguyễn Minh Thành 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự trong vụ án bán hàng không xuất hóa đơn, lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để chi tiêu nội bộ.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Thành đã nêu các tình tiết giảm nhẹ cho bản thân như: đã thành khẩn khai báo, khắc phục hết hậu quả trong vụ án, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng… và xin Tòa cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Liên quan vụ án, cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 5 bị cáo tại Công ty Cadisun gồm: Phạm Lương Hòa (SN 1961, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc) 5 năm tù, Nguyễn Thị Thêm (SN 1969, Giám đốc Tài chính, vợ bị cáo Thành) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Đặng Thị Thu Hương (SN 1981, Kế toán trưởng) 3 năm tù, Nguyễn Thị Minh (SN 1978, Kế toán tổng hợp) 30 tháng tù, Lê Thị Thành Hải (SN 1979, Trưởng nhóm Kế toán doanh thu công nợ) 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty Cadisun có trụ sở tại phường Khương Đình, Hà Nội; ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh dây điện, cáp điện. Công ty hiện có 3 nhà máy, 6 chi nhánh ở các tỉnh, thành và đều hạch toán phụ thuộc. Phạm Lương Hòa làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cadisun.

Trong thời gian từ năm 2020-2023, Phạm Lương Hòa đưa ra chủ trương, tổ chức bán hàng không xuất hóa đơn đối với một phần hàng hóa tiêu thụ ra ngoài sổ sách kế toán để phục vụ chi tiêu nội bộ.

Để thực hiện, công ty sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Lemon3- ERP, với 2 phân vùng dữ liệu độc lập.

Phân vùng quản trị nội bộ, ghi nhận đầy đủ toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của công ty bao gồm cả các giao dịch bán hàng hóa có hóa đơn và không có hóa đơn.

Phân vùng kế toán tài chính, báo cáo thuế, chỉ hạch toán những giao dịch mua bán có hóa đơn hợp pháp để phục vụ việc lập báo cáo tài chính và kê khai thuế với cơ quan thuế.

Để thực hiện chủ trương trên, Phạm Lương Hòa đã chỉ đạo Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Thị Thêm (vợ bị cáo Thành), Đặng Thị Thu Hương, Lê Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị triển khai thực hiện trong toàn bộ hệ thống công ty và các chi nhánh trực thuộc.

Các bị cáo đã không kê khai nộp thuế số tiền chênh lệch hơn 1.377 tỷ đồng. Giám định viên Thuế TP Hà Nội kết luận, tổng số tiền mà Công ty Cadisun gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước từ năm 2020- 2023 là hơn 405 tỷ đồng.

Tòa cấp sơ thẩm xác định, trong vụ án này, bị cáo Hòa giữ vai trò chính, là người đưa ra chủ trương lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nên phải chịu mức án cao nhất. Các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức thực hiện hành vi phạm tội.