Bộ Quốc phòng ban hành Văn bản hợp nhất số 62/2026/VBHN-TT-BQP Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Trong đó, quy định cụ thể về chế độ, chính sách với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội hy sinh, từ trần tại Điều 7.

Chế độ trợ cấp một lần với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng hy sinh, từ trần

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội nếu hy sinh, từ trần thì thân nhân quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 6 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP.

Trong đó, chế độ trợ cấp một lần đối với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi hy sinh, từ trần được tính như sau:

Quy định về hưởng trợ cấp một lần với quân nhân, công nhân, viên chức trước hy sinh, từ trần công tác, chiến đấu ở địa bàn khó khăn

2. Trường hợp quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trước khi hy sinh, từ trần có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì thân nhân hướng dẫn tại khoản 1 Điều này được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thời gian tăng thêm do quy đổi theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 8, Điều 9 Thông tư này.

Ví dụ 5: Đồng chí Đỗ Văn X, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp; nhập ngũ tháng 6 năm 2016, chức vụ Nhân viên. Đồng chí X hy sinh ngày 14 tháng 9 năm 2026, được công nhận là liệt sĩ.

Trong quá trình công tác, đồng chí X có 05 năm làm nghề thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thời gian này được quy đổi mức 01 năm bằng 01 năm 04 tháng; thời gian tăng thêm do quy đổi để tính hưởng trợ cấp là 01 năm 8 tháng.

Giả sử tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi đồng chí X hy sinh (tháng 9 năm 2026) là 13.000.000 đồng/tháng.

Ngoài chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng theo quy định của pháp luật, thân nhân của đồng chí X còn được hưởng trợ cấp một lần như sau:

Trợ cấp một lần cho thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Đồng chí X có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 9 năm 2026 bằng 10 năm 4 tháng, được tính tròn là 10,5 năm, số tiền:

13.000.000 đồng × 10,5 năm × 01 tháng = 136.500.000 đồng.

Trợ cấp một lần cho thời gian tăng thêm do quy đổi:

Thời gian tăng thêm do quy đổi để tính hưởng trợ cấp của đồng chí X là 01 năm 8 tháng (được tính tròn là 02 năm), số tiền:

13.000.000 đồng × 02 năm × 01 tháng = 26.000.000 đồng.

Tổng số tiền trợ cấp một lần thân nhân của đồng chí X được nhận là:

136.500.000 đồng + 26.000.000 đồng = 162.500.000 đồng./.