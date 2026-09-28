Chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân áp dụng từ 1/12/2026

Chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân

Nghị định số 370/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với:

1- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh đối ngoại, an ninh nội địa;

2- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế;

3- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; bảo vệ an toàn thông tin mạng;

4- Cán bộ, chiến sĩ lực Iượng kỹ thuật nghiệp vụ;

5- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng trinh sát ngoại tuyến;

6- Cán bộ, chiến sĩ lực Iượng quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không;

7- Cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan An ninh điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra;

8- Cán bộ, chiến sĩ lực Iượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội;

9- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường;

10- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy;

11- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng không quân Công an nhân dân;

12- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động;

13- Cán bộ, chiến sĩ Iực lượng kỹ thuật hình sự;

14- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

15- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông;

16- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát 113 và cảnh sát trật tự;

17- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng quản lý trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;

18- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng;

19- Cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở nước ngoài; đấu tranh, bảo vệ nhân quyền;

20- Cán bộ, chiến sĩ tại các trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu ngành Công an;

21- Cán bộ, chiến sĩ làm công tác hồ sơ nghiệp vụ; quản lý kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý kho vật chứng; điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dụng;

22- Cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu chiến đấu thuộc Văn phòng Bộ Công an và Công an đơn vị, địa phương;

23- Cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã.

Cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã được phụ cấp 15-25%

Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã, Nghị định nêu rõ:

1. Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với:

a) Điều tra viên.

b) Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ: Trinh sát phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội; trinh sát an ninh; cảnh sát khu vực.

2. Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với:

a) Cán bộ điều tra.

b) Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ: Cảnh sát giao thông, trật tự; kỹ thuật hình sự; thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

3. Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với:

Cán bộ, chiến sĩ làm các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp xã (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này).

2 mức phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát 113 và cảnh sát trật tự

Nghị định quy định 2 mức phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát 113 và cảnh sát trật tự:

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh sát 113.

Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh sát trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai được phụ cấp tới 45%

Nghị định quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở nưóc ngoài; đấu tranh, bảo vệ nhân quyền như sau:

Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở nước ngoài.

Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ: Đấu tranh, bảo vệ nhân quyền.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được phụ cấp đặc thù 40%

Nghị định quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như sau:

Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ: Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ: Điều khiển, vận hành phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khám nghiệm hiện trường vụ cháy, điều tra, giải quyết vụ cháy; huấn luyện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ: Xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất chủ trương, giải pháp; sơ kết, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chủ trương, mệnh lệnh, kế hoạch về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mức phụ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông từ 15-25%

Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông, Nghị định quy định:

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ: Trinh sát phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường bộ, đường sắt, đường thủy; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trật tự giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ: Chỉ huy, điều khiển giao thông; dẫn đoàn; điều khiển phương tiện xe cơ giới, tàu, xuồng tuần tra; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; kiểm soát, giám sát trật tự, an toàn giao thông, chỉ huy giao thông trên môi trường điện tử.

Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ: Xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất chủ trương, giải pháp; sơ kết, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chủ trương, mệnh lệnh, kế hoạch, biện pháp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh mạng được phụ cấp tới 35%

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; bảo vệ an toàn thông tin mạng được hưởng các mức phụ cấp đặc thù như sau:

Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trinh sát an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ: Bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng; huấn luyện nghiệp vụ về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ: Xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện nghiệp vụ trinh sát; tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất chủ trương, đối sách, giải pháp; sơ kết, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chủ trương, mệnh lệnh, kế hoạch bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phụ cấp 20-30% đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan An ninh điều tra

Nghị định quy định mức phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan An ninh điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra như sau:

Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên.

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với: Cán bộ điều tra.

Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ: Xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện nghiệp vụ; tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất chủ trương, đối sách, giải pháp; sơ kết, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chủ trương, mệnh lệnh, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm.