Chế độ ốm đau khi chăm sóc con bị ốm và hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ ốm đau

Trả lời: Điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 quy định, người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH. Thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con dưới 3 tuổi bị ốm đau tối đa là 20 ngày làm việc trong một năm cho mỗi con; đối với con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi thì tối đa là 15 ngày làm việc trong một năm cho mỗi con. Thời gian này không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

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Bà Nguyễn Thanh Hiền ở xã Hải Sơn, TP Quảng Ninh, hỏi: Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động điều trị nội trú gồm những giấy tờ gì? Trong thời hạn bao lâu thì cơ quan BHXH phải giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động?

Trả lời: Điều 47 Luật BHXH năm 2024 quy định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp điều trị nội trú gồm một trong các giấy tờ: Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện; bản tóm tắt hồ sơ bệnh án; giấy tờ khác chứng minh quá trình điều trị nội trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo Điều 48 Luật BHXH năm 2024, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động hoặc người lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

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